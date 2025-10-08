La historia de amor de Noemí Galera y Arnau Vilà: «Yo estaba casada»

Noemí Galera es una de las personas más queridas de Operación Triunfo, una directora muy implicada que ayuda a los concursantes como si se tratara de una madre. Todos la hemos visto trabajar sin descanso dentro de la Academia, pero lo que pocos saben son detalles de su vida personal. ¿Qué hace cuando sale de los estudios de Terrassa? Pues ir a casa con el marido y los hijos. ¿Con quién está casada? Con otro conocido del concurso musical, Arnau Vilà, que actualmente es profesor y director musical de Tu cara me suena.

Llevan juntos muchos años y lo más curioso de su historia tiene que ver, de hecho, con sus inicios. Ella estaba casada cuando conoció a Arnau, algo que lo complicaba todo, claro. Lo que nadie esperaba era que sintiera una conexión tan fuerte con él, hasta el punto de darse cuenta de que lo que realmente quería era estar con él y no con el que acabaría siendo su ex: «Yo llevaba 15 años casada con este otro señor. Pero solo 15 días después, dije hasta aquí y me fui con él«. Nueve años después, tienen dos hijos en común y son muy felices: «Aquello fue una locura que me ha funcionado muy bien«, ha confesado en el programa de Àngel Llàcer Burradas.

Noemí Galera da detalles del divorcio en una entrevista potente | Europa Press

Noemí Galera da detalles de la relación con su marido

En una entrevista del año pasado a El País, Noemí Galera daba aún más detalles sobre esta historia de amor. En ese momento, insistía en que las grandes decisiones de su vida siempre las ha tomado «tirándose a la piscina» porque confía en esa parte más irracional: «Sempre em fio del meu instint«.

Enamorada de Arnau desde hace una década, es habitual que publique fotografías muy románticas con él en su perfil de Instagram. Juntos suelen ir a restaurantes, los hemos visto en conciertos, reuniones familiares… De los hijos nunca comparte nada, ya que prefiere mantenerlos al margen y respetar su anonimato. Siempre dice que le gusta estar presente en la vida de estos dos adolescentes a los que tanto quiere: «Me gustaría que, cuando sean mayores, no piensen que les he dedicado poco tiempo».

Una profesional de la televisión que ha sabido ganarse el cariño del público y que cuenta con buena fama y también seguidores que la adoran en el papel de directora de la academia.