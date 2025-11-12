Lucas contraataca: “L’Andy és un gandul i un tros de pocavergonya”

Andy y Lucas van arribar a ser un dels duets més exitosos d’Espanya, sobretot després de la publicació del superèxit Tanto la quería. Pocs podien imaginar que, anys després, acabarien separant-se, barallant-se físicament i dient-se de tot pels platós de televisió. Doncs això és el que ha passat, fins al punt que l’Andy l’ha acusat d’estafar-lo i ara el Lucas ha respost en unes acusacions summament impactants: “L’Andy em deu la vida“.
L’Andy es trobava al plató de El tiempo justo quan Joaquín Prat li ha mostrat les últimes declaracions del seu excompany. No ha estat agradable sentir el Lucas totalment desfermat mentre retreia que l’Andy el critiqui quan, durant la pandèmia, va deixar-li 60.000 € “que encara no m’ha tornat”. No content amb això, ha dit obertament que considera que el seu examic és “un gandul” que “es lleva a les tres de la tarda“. Mentre que l’altre deia que no li havia donat els diners que li corresponien dels royalties i els concerts, el Lucas es defensa: “L’Andy no ha posat diners per cartells ni valles ni per res. I diu que cobra 2.000 €? Quin tros de pocavergonya“.
Lucas es defensa i acusa l’Andy de deure-li molts diners
El Lucas deixa clar que sempre ha pagat al seu company “tot el que li corresponia”. El problema és que no han cobrat tants diners com l’altre es pensa: “Només la producció del concert ja ens costa 40.000 €, així que si cantes per a 2.000 persones doncs tens pèrdues. Hem tingut batacazos en bastants concerts… El que puc demostrar amb papers és que ha guanyat prop de 450.000 € amb la gira“.
Llavors per què creu que l’Andy el critica a televisió? La seva teoria és que està “molt mal aconsellat“: “Té un seguici darrere que és verí pur i ell és un pájaro“. No deixarà que canti les seves cançons perquè els drets els té ell: “Les cançons continuen sent meves, que no es confongui”, etziba amb contundència i mala llet.
L’Andy, amb molt mala cara en directe des de plató, ha dit que s’ha cansat d’aquesta història i que no contraatacarà més: “No vull entrar-hi… Moriré fent música, però no em guanyaré la vida parlant dels altres. Si he de pagar per cantar les seves cançons, doncs ho faré perquè no vull deure res a ningú“.
Un autèntic fulletó que, en realitat, sembla lluny d’acabar-se aquí. L’exparella musical s’ha dit de tot i, ara que tothom està parlant d’ells, podrien aprofitar per continuar accentuant una polèmica que els faria guanyar bastants diners si comencen a passejar-se pels platós.