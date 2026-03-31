Lucas González tornarà a passar per quiròfan per intentar arreglar la destrossa del seu nas. Qui fos integrant del duet Andy y Lucas, abans de partir peres i començar a posar-se a parir pels platós, va voler fer-se una operació estètica per millorar aquesta part de la seva cara i el resultat va ser més que desastrós. Últimament, només es parla d’ell per aquest detall i no per la música que pugui treure… una història que ha omplert hores i hores dels programes de tafaneries. Ara s’ha sabut que l’artista està a punt de deixar enrere aquest calvari que ha arrossegat des del setembre del 2024, ja que ha trobat un equip mèdic a Barcelona que creu poder arreglar-li. Caldrà veure si ha après la lliçó i fa cas de les indicacions que li donin per al postoperatori, ja que cal recordar que ell continua mantenint que tot va ser culpa d’arrancar-se la tireta abans d’hora i no va cicatritzar com devia.
Lucas, d’Andy y Lucas, a Barcelona per intentar arreglar-se el nas deforme
Aquests últims dies, se l’ha vist en un viatge a la capital catalana que ha fet per sotmetre’s a les proves mèdiques del preoperatori. Ha escollit la clínica Teknon, informen des del programa Y ahora Sonsoles, per deixar enrere aquest malson. Ell mateix ha parlat amb la premsa que l’ha vist a les portes del centre: “Em falta l’últim cicle d’antibiòtics i em faran unes mostres més, ja que serà especialitzat per al bacteri que m’està afectant“. D’aquí a un mes, haurà de tornar per fer escàners, TACs i de més. La bona notícia és que veuen que la ferida ja ha cicatritzat i podrà posar data per operar.
Lucas diu que està content, però que està una mica fart perquè ha de tenir molta paciència: “No em queixo, encara que ha anat molt i molt lent perquè almenys va… Només espero que surti tot perfecte, això que és el que vull“. La periodista Lorena Vázquez ha afegit, al programa d’Antena 3, que si tot va bé l’operaran el pròxim mes d’abril: “Lucas està molt content perquè ha pogut veure com li quedarà el nas”. El problema? Que li ha costat molt trobar un equip de metges que es veiessin capaços d’arreglar-li: “Li han de reconstruir tota la part interna, és un cas complex i l’operació serà complicada“.
Ara que veu el final d’aquest llarg calvari més a prop, el Lucas estaria aprofitant per escriure música que traurà en solitari. La ruptura amb l’Andy és definitiva i ara iniciaran camins separats que demostraran amb qui es posicionen els fans del que va ser un dels duets més exitosos dels anys 2000.