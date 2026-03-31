El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La complicada operació de Lucas per intentar arreglar el nas deforme
Jennifer Navarro
31/03/2026 13:01

Lucas González tornarà a passar per quiròfan per intentar arreglar la destrossa del seu nas. Qui fos integrant del duet Andy y Lucas, abans de partir peres i començar a posar-se a parir pels platós, va voler fer-se una operació estètica per millorar aquesta part de la seva cara i el resultat va ser més que desastrós. Últimament, només es parla d’ell per aquest detall i no per la música que pugui treure… una història que ha omplert hores i hores dels programes de tafaneries. Ara s’ha sabut que l’artista està a punt de deixar enrere aquest calvari que ha arrossegat des del setembre del 2024, ja que ha trobat un equip mèdic a Barcelona que creu poder arreglar-li. Caldrà veure si ha après la lliçó i fa cas de les indicacions que li donin per al postoperatori, ja que cal recordar que ell continua mantenint que tot va ser culpa d’arrancar-se la tireta abans d’hora i no va cicatritzar com devia.

Et pot interessar
L'abans i el després del nas de Lucas demostra el drama
Aquests últims dies, se l’ha vist en un viatge a la capital catalana que ha fet per sotmetre’s a les proves mèdiques del preoperatori. Ha escollit la clínica Teknon, informen des del programa Y ahora Sonsoles, per deixar enrere aquest malson. Ell mateix ha parlat amb la premsa que l’ha vist a les portes del centre: “Em falta l’últim cicle d’antibiòtics i em faran unes mostres més, ja que serà especialitzat per al bacteri que m’està afectant“. D’aquí a un mes, haurà de tornar per fer escàners, TACs i de més. La bona notícia és que veuen que la ferida ja ha cicatritzat i podrà posar data per operar.

Lucas diu que està content, però que està una mica fart perquè ha de tenir molta paciència: “No em queixo, encara que ha anat molt i molt lent perquè almenys va… Només espero que surti tot perfecte, això que és el que vull“. La periodista Lorena Vázquez ha afegit, al programa d’Antena 3, que si tot va bé l’operaran el pròxim mes d’abril: “Lucas està molt content perquè ha pogut veure com li quedarà el nas”. El problema? Que li ha costat molt trobar un equip de metges que es veiessin capaços d’arreglar-li: “Li han de reconstruir tota la part interna, és un cas complex i l’operació serà complicada“.

Ara que veu el final d’aquest llarg calvari més a prop, el Lucas estaria aprofitant per escriure música que traurà en solitari. La ruptura amb l’Andy és definitiva i ara iniciaran camins separats que demostraran amb qui es posicionen els fans del que va ser un dels duets més exitosos dels anys 2000.

Andy&amp;Lucas

Més notícies
Notícia: Lucas trenca el silenci sobre la baralla amb Andy: &#8220;Mai de la vida&#8221;
Comparteix
El cantant s'ha sincerat sobre les darreres polèmiques que esquitxen la ruptura del grup
Notícia: Lucas contraataca: &#8220;L&#8217;Andy és un gandul i un tros de pocavergonya&#8221;
Comparteix
Nou capítol en la ruptura d'una parella musical que ha acabat de molt males maneres
Notícia: El final turbulent d’Andy y Lucas: baralles, crits i diners desapareguts
Comparteix
L'entrevista de l'Andy a 'El Hormiguero' ha servit per descobrir com de malament han acabat les coses entre ells
Notícia: Treuen a la llum els problemes econòmics de Lucas, cantant d&#8217;Andy y Lucas
Comparteix
Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas' ha revelat alguns detalls dels problemes econòmics del cantant

Comparteix

Icona de pantalla completa