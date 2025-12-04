Andy y Lucas continuen més presents que mai, tot i que el gran protagonista en aquesta ocasió és el nas de Lucas González. Els últims mesos se n’ha parlat molt de la pífia que es va fer l’artista després de passar per quiròfan. Tot i que les cirurgies estètiques estan molt de moda i en la majoria dels casos els resultats queden molt fins i sense notar-se de manera evident, les complicacions en el cas de Lucas han estat molt evidents i s’ha convertit en carn de mem durant molts mesos. El seu nas deforme ha fet parlar molt i cada cop que hi havia una aparició pública, aquesta part de la cara tenia una forma diferent.
Fa uns mesos Lucas va sincerar-se com mai sobre aquesta intervenció en una entrevista, confessant no havia estat un bon malalt durant el postoperatori. “No vaig ser un bon malalt perquè havia de prendre’m antibiòtic, antiinflamatori, cuidar-me el nas després de l’operació… i no vaig fer-ne cas a res d’això. Una vena va rebentar-se, no va cicatritzar, no em vaig posar les pomades i la cosa no va quallar”. Ara, però, sembla que ha decidit posar-hi remei.
En què consisteix l’operació per recuperar el nas? Els detalls que revela un expert
Què haurà de fer Lucas per recuperar el nas perquè torni a tenir una forma normal? Han estat les periodistes, Laura Fa i Lorena Vázquez al programa Mamarazzis pop&cor del 2Cat qui han donat els detalls d’aquesta intervenció que Lucas hauria triat per fer-se a la ciutat de Barcelona. Resulta que fa temps que els paparazzis el veuen fent viatges amb la seva dona a la ciutat comtal i s’han posat en contacte amb un metge especialista en cirurgia estètica per saber-ne els detalls.
“El que ell necessita és la reconstrucció interna amb cartílag, també les mucoses i bàsicament crec que necessita una costella, que li donarà un dors i una punta ben estètica i també caldrà vigilar com està la pell externa”, explica el doctor amb qui s’han posat en contacte des del programa, però que afirmen que no serà ell qui intervindrà l’artista.
Lucas haurà de ser un bon malalt
No serà una situació gens fàcil perquè el més probable és que hagi de passar per quiròfan per segon cop. La malformació que ha patit el nas és molt evident i per posar-hi remei haurà de ser un molt bon pacient. “És una operació complexa, s’ha de fer tot bé perquè no falli, es podria infectar… Li recomanaria que pensi que pot necessitar de nou una segona operació. Cal prendre totes les decisions perquè no s’infecti: repòs, seguir les indicacions del metge i estar un mes bastant quiet”, expressa l’especialista.
A més a més, els paparazzis han pogut parlar amb l’artista en un dels seus viatges a Barcelona per saber quan es farà aquesta intervenció. “Ha regenerat com havia de ser i ara després de les festes farem una altra visita i ja demanarem hora per a la intervenció”, ha compartit Lucas. Des del programa de La 2Cat apunten que podrien intervenir-lo a l’Hospital Teknon de Barcelona. Caldrà esperar per veure els resultats i si per fi s’acaba aquesta trama que ha convertit el seu nas en objecte de converses i comentaris.
La relació entre Andy y Lucas, en el punt de mira
Més enllà de l’operació, Lucas té un altre front obert amb el seu antic company d’escenaris. Andy y Lucas anunciaven el final del grup després d’una gira de concerts que ha quedat en un segon pla després de tots els draps bruts que han anat traient a la llum tots dos: violència, mala relació, problemes econòmics, la denúncia de l’expromotor… Fora d’aquesta sintonia musical i una suposada relació de germans sembla que hi havia cares ocultes que a poc a poc han anat fent-se públic i que els deixen molt mal parats. “La situació entre ells no acaba de millorar, l’Andy ha dit que prendrà mesures legals contra Lucas, Lucas ho farà contra Andy i tota aquesta història està relacionada amb els diners”, apunta Vázquez. Tot plegat no acaba de quedar l’aigua clara entre ells a l’espera de saber si serà l’últim capítol del nas més sonat dels últims mesos.