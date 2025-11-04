Andy y Lucas continuen sent notícia fins i tot després de la separació del grup. Formaven un duet de música espanyol que va fer un boom molt gran. S’ha parlat molt d’ells en els últims mesos, primer per les intervencions estètiques de Lucas i la gran quantitat de mems que s’han fet dient que “li havien destrossat el nas”. Tampoc han estat exemptes les converses sobre la mala relació entre ells i recentment l’entrevista de l’expromotor del grup que va explicar que “Lucas era agressiu”. Álvaro Molina va trepitjar el plató del programa De Viernes per treure a la llum l’enganxada que hauria tingut amb el cantant: “Em va arrossegar per terra i em va trepitjar una cama. El Lucas és una persona violenta i li tinc por“. Ara, però, han sortit encara més problemes, en aquest cas, econòmics.
Quins deutes acumula el cantant d’Andy y Lucas?
Ha estat Luis Pliego, director de la revista Lecturas, qui ha tret a la llum tots els detalls dels deutes que acumula Lucas. El mediàtic artista no passa per la seva millor època i des que el grup es va separar, els titulats no s’han aturat. Sembla fins i tot que ara són més famosos que els darrers mesos per totes les polèmiques que els envolten. En el seu cas, el director de la revista del cor va explicar fa uns dies alguns dels problemes financers que patia el seu company de duet, Andy. “Té un deute des de 2017 de 125.000 euros amb l’Agència Tributària, la qual cosa ha generat uns interessos de 50.000 euros, l’any 2020 va contraure un nou deute per un impagament de 3.088,29 euros i també té una hipoteca d’un pis a Cadis i un nou deute de 4.000 euros amb Hisenda”, explicava Pliego.
Els detalls dels deutes de Lucas
Aquest dimarts 4 de novembre, però, ha revelat informació del cas de Lucas al programa de Telecinco El tiempo justo. Quins problemes econòmics acumula l’artista? Fa unes setmanes Lucas presumia en una entrevista de tenir un cert coixí econòmic, però resultaria no és tan bo. “Deia que era milionari, que vivia de rendes… La realitat és que té 5 propietats, 3 d’elles hipotecades. Ha demanat moratòries per deixar de pagar perquè no tenia liquiditat i fins i tot en un cas ha demanat un crèdit personal”, ha explicat el periodista sobre el préstec que hauria demanat l’artista per pagar el que devia.
Entre els càlculs que han fet destacat que té “5.000 euros al mes en hipoteques” i que encara deuria 400.000 euros al banc. “En acabar la gira i cobrar, liquidarà alguna cosa. S’entén així perquè ha fet aquesta gira: hi havia una necessitat econòmica encara que l’amistat estava trencada”, exposa el director de la revista. Tot plegat, sembla que caldrà estar atents a les novetats que puguin sortir sobre aquest mediàtic grup musical.