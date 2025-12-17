El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Adrián Gordillo, d’Aída, totalment arruïnat: “No tinc diners ni per menjar”
Jennifer Navarro
17/12/2025 11:41

Adrián Gordillo va interpretar un paper a la sèrie Aída durant gairebé 10 anys, així que molts encara el recorden com l’actor darrere d’El Mecos. Aquest dimarts, després d’un munt de temps, ha reaparegut a televisió i ho ha fet per denunciar que es troba en una situació econòmica molt preocupant. Resulta que està totalment arruïnat, sense ingressos i al límit.

No és que estigui malament, és que estic a l’infern. Ho estic passant fatal, no tinc diners ni tan sols per comprar menjar”, ha reconegut en aquesta intervenció tan inesperada. L’han entrevistat a El tiempo justo, el programa de Joaquín Prat a Telecinco, en el qual s’ha mostrat trencat i a punt de plorar. De fet, el reporter ha confessat que han hagut d’aturar la gravació diverses vegades perquè no podia continuar parlant.

Ell que va començar a tenir èxit quan era un adolescent, amb només 13 anys, va aprofitar per muntar restaurants, discoteques, amics i diners. El telèfon va deixar de sonar, ha lamentat, i tot va canviar: “El 2020 va morir la meva mare i, a aquest cop, va sumar-se la mort del meu pare i de la meva àvia un temps després”. Que morissin tots i ell es quedés sense feina va suposar un punt d’inflexió que encara no ha superat.

Adrián Gordillo explica com ha arribat a arruïnar-se -- Telecinco
Adrián Gordillo explica com ha arribat a arruïnar-se | Telecinco

L’actor d’Aída dona detalls dels problemes econòmics que pateix

Ara mateix, no pot pagar el lloguer i viu amb el seu germà en una habitació compartida d’uns 15 metres quadrats. En el pis hi ha tres persones més, així que no els sobra gaire espai: “Tinc tres euros a la butxaca per passar el que queda de mes i a la nevera només tinc dos iogurts”, ha reconegut davant del reporter.

L’actor té un fill de quatre anys a qui ha de passar la pensió, així que la cosa es complica: “Jo que tenia sis pel·lícules, sèries i projectes… ara no em truquen ni tan sols per anar a una prova”. Ara ha gravat el retorn d’Aída i això l’ha ajudat una mica, però no ha cobrat ni 6.000 € a canvi dels sis dies de rodatge: “Ja m’he gastat tots els diners”. I ara no vol que ningú no l’ajudi econòmicament, sinó que fa aquesta entrevista per tornar a col·locar-se a primera línia i demanar que el contractin: “M’és igual treballar en un magatzem, com a fontaner, com a actor… M’és igual, només vull treballar”.

