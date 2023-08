Concha Velasco continua malalta i ingressada en una residència per a gent gran. En els darrers mesos han hagut de tractar-la a l’hospital, a més a més, en conseqüència del problema digestiu que pateix des de fa temps. Diuen a Informalia que es troba bé mentalment i que no ha perdut facultats mentals, per la qual cosa s’adona de la seva situació i això li causa “tristesa” i acaba “tancant-se en si mateixa“.

Des del seu entorn han filtrat a la premsa que cada vegada parla menys i que rep poques visites. Uns problemes de salut que preocupen a la família, de la mateixa manera que també ho fa la situació econòmica que travessa. Cada vegada té més problemes financers i això no és bo per a ella. Ha fet molts diners al llarg de la seva carrera, però també hauria malbaratat diners en invertir en negocis que no haurien funcionat gaire.

Recorden que Concha Velasco va haver de vendre el xalet que tenia a La Moraleja i també l’altre pis que tenia en propietat. En els últims anys abans d’ingressar a la residència, estava vivint de lloguer en un pis que compartia amb el seu fill.

Concha Velasco, en la seva darrera imatge en públic | Europa Press

Concha Velasco no pot pagar la residència de gent gran

Expliquen al mitjà que està perdent diners mes a mes perquè la jubilació no li arriba per fer front al que costa la residència perquè costa 2.500 € mensuals. Han revelat que aporta la totalitat del que cobra i, la resta, la paga l’organització d’artistes intèrprets, entitat de gestació de drets de propietat intel·lectual (AISGE).

Concha Velasco sap que s’està quedant sense diners i, per aquest motiu, hauria demanat a una persona de confiança que ajudi al seu fill gran Manuel. Una situació delicada que no fa pinta que pugui millorar gaire, tenint en compte que en el seu estat no pot treballar i els ingressos s’han acabat en el moment en què ha venut totes les propietats que tenia.