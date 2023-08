Mireia Canalda i Felipe López se separen i expliquen per què

Mireia Canalda i Felipe López han decidit separar-se després de gairebé onze anys junts i dos fills en comú. La model barcelonina i l’exnedador formaven una de les parelles més consolidades del star-system nacional, un matrimoni consolidat que tenia per costum compartir amb els seus seguidors d’Instagram tots els plans que feien junts. Feien servir aquest aparador per mostrar els viatges que feien junts, les escapades o els dies familiars. Des del 2 de juliol, però, res de res.

El programa de Telecinco Socialité ha analitzat els plans que han fet per separat durant l’estiu i han anunciat, en exclusiva, que la parella ha decidit donar-se un temps i que aquesta separació és definitiva. No han fet junts cap dels viatges que han fet al llarg d’aquests últims dos mesos, de la mateixa manera que Felipe tampoc no va acudir a la festa d’aniversari de Mireia. Se la va veure acompanyada de tota la família excepte del seu marit, una absència que podria ser molt representativa del moment difícil que travessen. La parella ha estat separada durant tot l’estiu i aquest podria ser un símptoma dels primers problemes entre ells. Mentre ella ha passat uns dies a Eivissa en autocaravana amb els nens, ell es refugiava a Galícia. I quan els nens han viatjat fins a Ferrol amb ell, ella ha desaparegut del mapa.

Felipe no ha acudit a la festa d’aniversari de Mireia Canalda | Telecinco

Mireia Canalda assegura que la ruptura amb Felipe López és definitiva

Finalment, Mireia Canalda ha confirmat la notícia a la revista ¡Hola! i ha explicat quins són els motius d’aquesta inesperada ruptura. La qualifica de “separació sense conflictes i de mutu acord” que s’hauria produït perquè el seu amor “ha canviat de forma”. Revela que, des de fa molt de temps, havien passat a ser “una parella” a més aviat “un equip”. Ara han optat per engegar una nova etapa separats “des de la calma i l’amor” perquè tenen un projecte en comú molt important, els seus dos fills. La catalana reconeix que no ha estat fàcil prendre aquesta decisió i, encara menys, comunicar-la als nens: “Decidir trencar una família i fer això als nens és molt complicat”.

Reconeix tenir una mica de por, però alhora es mostra il·lusionada per l’oportunitat de créixer i crear coses noves. De moment tots dos continuaran vivint a Catalunya per poder estar a prop dels nens, ha confessat. La model i tertuliana de televisió, coneguda per la seva feina a l’antic Arucitys, aplaudeix l’amor que li ha professat el seu marit tots aquests anys: “És un home meravellós i tot el que he viscut amb ell ha estat positiu”.

El matrimoni ha passat l’estiu per separat | Telecinco

Tenen clar que aquesta és una separació definitiva i que reconciliar-se no és una opció: “Tornar enrere seria un error i no tindria sentit. La vida no saps cap a on et portarà, però aquesta és una decisió meditada i és el millor per a tots”.