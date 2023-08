Mireia Canalda y Felipe López se separan y explican por qué

Mireia Canalda y Felipe López han decidido separarse después de casi once años juntos y dos hijos en común. La modelo barcelonesa y la ex nadador formaban una de las parejas más consolidadas del star-system nacional, un matrimonio consolidado que tenía por costumbre compartir con sus seguidores de Instagram todos los planes que hacían juntos. Usaban este escaparate para mostrar los viajes que hacían juntos, las escapadas o los días familiares. Desde el 2 de julio, sin embargo, nada de nada.

El programa de Telecinco Socialité ha analizado los planes que han hecho por separado durante el verano y han anunciado, en exclusiva, que la pareja ha decidido darse un tiempo y que esta separación es definitiva. No han hecho juntos ninguno de los viajes que han hecho a lo largo de estos últimos dos meses, del mismo modo que Felipe tampoco acudió en la fiesta de cumpleaños de Mireia. Se la vio acompañada de toda la familia excepto de su marido, una ausencia que podría ser muy representativa del momento difícil que atraviesan. La pareja ha estado separada durante todo el verano y este podría ser un síntoma de los primeros problemas entre ellos. Mientras ella ha pasado unos días en Ibiza en autocaravana con los niños, él se refugiaba en Galicia. Y cuando los niños han viajado hasta Ferrol con él, ella ha desaparecido del mapa.

Felipe no ha acudido en la fiesta de cumpleaños de Mireia Canalda | Telecinco

Mireia Canalda asegura que la ruptura con Felipe López es definitiva

Finalmente, Mireia Canalda ha confirmado la noticia en la revista ¡Hola! y ha explicado cuáles son los motivos de esta inesperada ruptura. La califica de «separación sin conflictos y de mutuo acuerdo» que se habría producido porque su amor «ha cambiado de forma». Revela que, desde hace mucho de tiempo, habían pasado a ser «una pareja» a más bien «un equipo». Ahora han optado para poner en marcha una nueva etapa separados «desde la calma y el amor» porque tienen un proyecto en común muy importante, sus dos hijos. La catalana reconoce que no ha sido fácil tomar esta decisión y, todavía menos, comunicársela a los niños: «Decidir romper una familia y hacerle esto a los niños es muy complicado».

Reconoce tener un poco de miedo, pero a la vez se muestra ilusionada por la oportunidad de crecer y crear cosas nuevas. De momento los dos continuarán viviendo en Cataluña para poder estar cerca de los niños, ha confesado. La modelo y tertuliana de televisión, conocida por su trabajo al antiguo Arucitys , aplaude el amor que le ha profesado su marido todos estos años: «Es un hombre maravilloso y todo lo que he vivido con él ha sido positivo».

El matrimonio ha pasado el verano por separado | Telecinco

Tienen claro que esta es una separación definitiva y que reconciliarse no es una opción: «Volver atrás sería un error y no tendría sentido. La vida no sabes hacia dónde te llevará, pero esta es una decisión meditada y es lo mejor para todos».