Albert Rivera tiene nueva novia y ahora no lo puede negar. Las revistas del corazón decían la semana pasada que tenían pruebas del inicio de una nueva relación del ex político de Ciudadanos. Él se mostró muy desagradable con la prensa y no quiso hablar del tema. ¿El resultado de este mal rollo? Un castigo para él, una foto muy impactante y llamativa en la portada de la revista Lecturas . Aquí no queda ningún tipo de duda, teniendo en cuenta que aparece en el agua del mar con su novia mientras ella le muerde la oreja.

Efectivamente, la afortunada se trata de Aysha Daraaui, una actriz catalana que le habría robado el corazón poco después de la ruptura con Malú. La nueva pareja ha pasado unos días de vacaciones juntos en las playas de Ibiza y parece que no han querido ocultarse, ya que se los ve en esta actitud tan sensual ante los fotógrafos. Es más que probable que no fueran conscientes de que los estaban fotografiando, pero tampoco es que estuvieran disimulando demasiado.

La foto más impactante de Albert Rivera y su nueva novia en el agua | Lecturas

Albert Rivera y Aysha negaban tener nada poco antes de la publicación de estas fotos íntimas

Estas fotografías demuestran dos cosas. La primera es que, efectivamente, Albert Rivera ha dado una segunda oportunidad al amor. ¿Y la segunda? Pues que es un mentiroso, él y su entorno. Una de sus amigas, Tamara Gorro, negó taxativamente en televisión que el político tuviera nada con nadie en estos momentos: «Ahora mismo solo tiene amigas y no se plantea tener ninguna relación». Del mismo modo, también mintió el representante de la actriz cuando dijo que «no existía» ninguna relación entre ellos y que esta noticia estaba «basada en especulaciones» y «fotografías sacadas de contexto». Si esta imagen lamiéndole la oreja está sacada de contexto…

Albert Rivera y la nueva novia en Ibiza | Europa Press

En el interior de la revista van más allá y, de hecho, se confirma todavía más que hay algo entro ellos. Más allá de este gesto tierno al agua, se les ve abrazados piel con piel mientras se hacen caricias. Albert Rivera también ha sido captado mientras hacía fotografías a su acompañante sin la parte de arriba del biquini. Quizás actúa así con todas las amigas, quién sabe, un grado de intimidad muy alto que ahora ha salido a la luz y quizás le fuerza a conceder alguna declaración al respeto.