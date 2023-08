Albert Rivera té nova nòvia i ara no ho pot negar. Les revistes del cor deien la setmana passada que tenien proves de l’inici d’una nova relació de l’expolític de Ciutadans. Ell va mostrar-se molt desagradable amb la premsa i no va voler parlar del tema. El resultat d’aquesta mala maror? Un càstig per a ell, una foto molt impactant i cridanera a la portada de la revista Lecturas. Aquí no queda cap mena de dubte, tenint en compte que apareix a l’aigua del mar amb la seva xicota mentre ella li mossega l’orella.

Efectivament, l’afortunada es tracta d’Aysha Daraaui, una actriu catalana que li hauria robat el cor poc després de la ruptura amb Malú. La nova parella ha passat uns dies de vacances junts a les platges d’Eivissa i sembla que no han volgut ocultar-se, ja que se’ls veu en aquesta actitud tan sensual davant dels fotògrafs. És més que probable que no fossin conscients que els estaven fotografiant, però tampoc no és que estiguessin dissimulant massa.

La foto més impactant d’Albert Rivera i la nova nòvia a l’aigua | Lecturas

Albert Rivera i Aysha negaven tenir res poc abans de la publicació d’aquestes fotos íntimes

Aquestes fotografies demostren dues coses. La primera és que, efectivament, Albert Rivera ha donat una segona oportunitat a l’amor. I la segona? Doncs que és un mentider, ell i el seu entorn. Una de les seves amigues, Tamara Gorro, va negar taxativament a televisió que el polític tingués res amb ningú en aquests moments: “Ara mateix només té amigues i no es planteja tenir cap relació”. De la mateixa manera, també va mentir el representant de l’actriu quan va dir que “no existia” cap relació entre ells i que aquesta notícia estava “basada en especulacions” i “fotografies tretes de context”. Si aquesta imatge llepant-li l’orella està treta de context…

Albert Rivera i la nova nòvia a Eivissa | Europa Press

A l’interior de la revista van més enllà i, de fet, es confirma encara més que hi ha alguna cosa entre ells. Més enllà d’aquest gest tendre a l’aigua, se’ls veu abraçats pell amb pell mentre es fan carícies. Albert Rivera també ha estat captat mentre feia fotografies a la seva acompanyant sense la part de dalt del biquini. Potser actua així amb totes les amigues, qui sap, un grau d’intimitat molt alt que ara ha sortit a la llum i potser el força a concedir alguna declaració al respecte.