Primeres paraules de l’actriu catalana que relacionen amb Albert Rivera

Albert Rivera i Aysha Daraaui protagonitzen unes fotos a Eivissa que han fet pensar que havien començat una relació amorosa. L’antic líder de Ciutadans ha estat molt desagradable amb la premsa que li ha preguntat sobre el tema, mentre l’actriu catalana s’ha mantingut en silenci fins ara.

A través del seu representant, ha negat taxativament que sigui la parella formal d’Albert Rivera: “Lamento comunicar-te que no és necessari entrevistar a la meva clienta perquè no existeix cap relació. Aquesta és una notícia basada en especulacions, imatges malintencionades i tretes de context”, han dit a un programa de Telecinco que demanava poder parlar amb ella.

Per una altra banda, la presentadora Tamara Gorro ha presumit de ser amiga del polític i ha aprofitat la seva amistat per preguntar-li directament què hi ha de certs en aquests rumors que el relacionen amb Aysha. Ell li hauria insistit en què no és cert que hagin començat res: “Puc assegurar que Albert Rivera no té parella i que tampoc no entra en els seus plans tenir-ne”, ha assegurat la seva amiga.

Primeres paraules de l’actriu a qui assenyalen com a nova nòvia d’Albert Rivera | Telecinco

Tamara Gorro parla amb Albert Rivera sobre la nova presumpta relació | Antena 3

Què feia Malú mentre sortien a la llum les fotos d’Albert Rivera i Aysha Daraaui?

El Español ha investigat on es trobava Malú quan van sortir publicades les primeres imatges del seu ex i la presumpta nova nòvia. La cantant està gaudint d’uns dies de desconnexió en un hotel de cinc estrelles a Chiclana de la Frontera, unes vacances que podrien haver-li espatllat amb aquesta exclusiva.

L’hotel que ha escollit per desconnectar en aquest primer estiu com a soltera es tracta d’un dels més exclusius -i cars- de tota Espanya. No té mal gust, pel que fa als hotels, tenint en compte que aquest és un ressort a primera línia d’una de les cinc millors platges del país. No s’ha pronunciat sobre l’hipotètic canvi en la vida sentimental del pare de la seva filla, però temps al temps.