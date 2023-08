Loles León ha celebrat una gran festa d’aniversari i això ha permès que els fans sàpiguen quina és la seva edat. L’actriu és famosa des de fa molts anys gràcies a les desenes de papers que ha interpretat a sèries de televisió i pel·lícules, entre els quals destaquen alguns de tan antics com Serenata a la claror de la lluna del 1978 o, una mica més recents, com Aquí no hay quien viva i La que se avecina. Quants anys té realment la intèrpret barcelonina?

La celebració que ha organitzat ha congregat famosos i personatges coneguts que han aprofitat per felicitar-la i per aplaudir que es conservi tan bé i tan activa a la seva edat. Poca gent ho diria, però Loles León va néixer el 1950 i, per tant, acaba de fer 73 anys: “Meravellosa festa del meu 73è aniversari amb tots aquells els qui em vau acompanyar ahir amb tant d’amor i tanta generositat. Gràcies a tots aquells que ho vau fer possible. Milions de petons a tot”, ha escrit tot acompanyant una fotografia del photocall que van organitzar a l’entrada de la festa.

Els fans de Loles León no es creuen que tingui 73 anys

La confirmació que l’actriu té 73 anys ha deixat molta gent amb la boca oberta. De fet, el seu nom ha acabat convertint-se en tendència a Twitter i s’ha parlat moltíssim d’aquest fet. L’opinió majoritària creu que es conserva molt bé físicament i que pocs s’atrevirien a posar-la aquesta edat, ja que n’aparenta uns quants menys. Tot han estat alabances i aplaudiments cap a Loles León, aquestes últimes hores.

Loles León rep comentaris molt positius sobre el seu físic | Europa Press

Alguns dels missatges que han escrit demostren la gran sorpresa que ha generat saber quina edat té: “Loles León ha fet 73 anys i a mi em dona un corrent de l’aire condicionat i ja necessito acudir a urgències. Però això què és?”, “Caram! Qui diria que té aquesta edat, ni de conya”, “Està estupenda, una vitalitat que envejo”, “Molt ben portats”, “73? Però si a Aquí no hay quien viva no aparentava tenir-ne 50!”, “Jo de gran vull ser Loles León” o “Em sembla molt fort que tingui 73 anys”.

Hi ha vegades en què els famosos semblen més joves del que posa en el seu DNI, un aspecte físic que enganya i que oculta la realitat de la data de naixement.