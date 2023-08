El Joc de cartes estiu d’aquest dimecres buscava el millor restaurant del Cap de Creus. Les propostes eren molt variades i s’han vist tres estils totalment diferents. Hi ha hagut errors, crítiques i molta estratègia. Ara bé, del que més s’ha parlat ha estat d’una decisió que ha pres l’equip del programa a l’hora de muntar aquesta emissió. Tothom s’ha quedat sorprès en veure que no es mostrava una part del programa, que decidien eliminar l’escena en què els concursants tastaven les postres del primer dels restaurants.

Per què ho han fet això? Twitter s’ha omplert de desenes de comentaris negatius per aquest tema i Marc Ribas ha volgut defensar-se en un directe que ha preparat en el seu perfil d’Instagram minuts després de la finalització. Ha estat ell qui ha explicat què hi havia darrere: “Sí que es va gravar la part en què menjàvem les postres, però el programa havia quedat molt llarg i hi havia molt contingut. Havíem de retallar d’alguna banda i vam considerar que millor retallar d’aquí que d’un altre moment”.

L’Espai Gastronòmic Ona, amb menjar de fusió i unes postres inexistents

Deixant de banda aquesta decisió controvertida, passem a analitzar com ha estat cada proposta. Les primeres en mostrar la seva oferta han estat la propietària i cap de sala de l’Espai Gastronòmic Ona, al Port de la Selva, on es mostra una cuina diferent de la que s’ofereix per la zona. Elles no tenen la típica tapa, les fan més aviat amb fusió d’altres cuines del món. Els rivals han aplaudit la decoració de l’espai, un minimalisme que relacionen amb una frescor jove: “Té un to de Barcelona, més urbanita… no es respira el mar”, han lamentat. Pel que fa a la cuina, creuen que és “correcta” perquè té un bon forn, la tenen neta i és “molt funcional” encara que han vist pocs fogons.

Aquí no tenen el típic producte de la zona, el que ha donat ales a un contrincant a demanar una foccaccia que ha criticat: “És massa gruixuda”. Pel que fa a les anxoves, han dit que estaven forta de sal i que no calien els pinyons, que haurien de tenir l’anxova de l’Escala: “Van a criticar fort”, diuen les propietàries. Una salsa un pèl dolça, la carn un pèl freda, una tonyina de color massa fosc… A tots els agradaven els plats, sí, però alhora han trobat i destacats els petits errors.

Aquí hi ha hagut un moment molt divertit quan han servit un plat de carpaccio de pop amb tòfona de la qual sortia un munt de fum. El Marc Ribas ha fet molta gràcia: “Ui sembla que estiguis a Jamaica ara. Fa viatjar, oi tant”, deia abans de posar-se a cantar.

La millor puntuació de l’Espai Gastronòmic Ona s’ho ha endut la cuina amb un 8,5, seguit del servei amb un 7,5 de mitjana. El pitjor? El menjar i el preu amb un 6,5 respectivament. La nota final, un 7,2 a falta de saber què ha opinat el Marc Ribas.

El Garbet’s, el millor menjar en un espai rústic i familiar

Els propietaris del Garbet’s formen una parella consolidada que s’encarrega d’aquest local a Vilajuïga que beu de tot el que ha après el xef de la feina dels seus pares. El seu fill també els ajuda, el que converteix aquesta en una aposta molt familiar. Aquest és un lloc de mar “rústic i d’estètica marinera” que congloba diferents espais en un. Han aplaudit molt tots els fogons que hi ha a la cuina, una cuina còmoda i molt espaiosa. Aquí el fill, que fa de cambrer, s’ha quedat en blanc i ho ha passat malament: “Estic més nerviós que en un examen”.

Han criticat que tinguin peix de piscifactoria i que només poguessin oferir els sepionets de Cap de Creus: “És l’única cosa que tenim d’aquí”, ha reconegut la propietària. La Mercè, una de les rivals, ha demanat uns formatges i el presentador li ha criticat que hagi demanat aquest plat quan això no els permet cuinar. Tots aplaudeixen la textura i el sabor dels plats, amb unanimitat. Hi ha una de les concursants de l’Ona, la Berta, que lamenten que els seus caragols a la llauna no tinguin sofregit, quan aquesta recepta no en porta mai. La mateixa acabaria protagonitzant una altra badada quan ha confós uns fideus d’arròs amb unes “patates xungues” i curioses de menjar. Tota l’estona aplaudien els contrastos i el producte, tot “fantàstic”.

Pel que fa a les notes, castiguen que l’espai sigui caòtic. Acaben amb un 7,4 de mitjana gràcies al servei, qualificat amb un 8,5, i els 8 que ha rebut el menjar i el preu. La pitjor nota ha estat per a l’espai amb un 6.

El Barko destaca pel seu producte de proximitat

Finalment ha estat el torn del Joan González i Mercè Garriga, dos restauradors de família de pescadors que presumeixen de tenir un producte de proximitat “fantàstic” i que han estat comparant tot amb la seva cuina “increïble”. Estan especialitzats en el peix a la brasa que cuinen a Barko, un local de Llançà. Els han acabat acusant de ser els qui més juguen per afavorir-se a ells mateixos.

El primer que han deixat anar els rivals és que sigui un local petit i que no tingui una façana atractiva, ja que es veu tot deixat i és una mica claustrofòbic. Han considerat que la cuina era molt petita i fa difícil treballar-hi, a més a més. Ella ha dit que té un obrador a casa seva i que fa allà les postres, però els sembla estrany… a més a més de ser una mica il·legal. Tenint en compte que han estat molt exigents a l’hora de criticar els rivals, tots els altres han arribat amb ganes d’excel·lència i el resultat ha acabat sent decebedor.

Quan els han servit els plats, de fet, tots han callat alhora i el presentador els ha dit que el silenci ha demostrat que estaven decebuts. No els agrada la cocció i tampoc la barreja d’ingredients: “Si no haguessin anat amb l’actitud que han anat segurament hauríem vingut sense tantes expectatives i hauríem valorat molt més el que fan. Ha estat una mica xof”. Han trobat producte de quilòmetre zero, però no els ha agradat la manera de treballar-ho. Tampoc no ha agradat la pinta de les postres. Aquí el realitzador s’ha coronat en col·locar música de suspens i por mentre se’ls veia menjar-los.

Els propietaris han acusat els altres d’estar jugant, ja que creuen que en els altres restaurants van estar callats i que ara “han après”: “Estan jugant molt fort i jo no m’ho esperava”, ha dit ella. Efectivament, els han criticat l’espai petit i el menjar, dos aspectes en què han acabat amb un 5 de puntuació mitjana. El que millor resultat ha tingut ha estat el preu, amb un 7,5, ja que se l’esperaven més alt. La cuina només ha aconseguit un 5,5; així que el resultat mitjà ha estat d’un 5,9 i es col·loquen en última posició.

La confrontació final, tensa i amb pocs arguments

Pel que fa a la confrontació final, les representants de l’Ona s’han mostrat contentes perquè creuen que és justa. La xef diu que la sorprèn la nota del menjar, un 6,5, perquè sap que van tenir errors però creu que es mereixien més. Els han explicat que, principalment, va ser per dir que tenen una gamba de qualitat que en realitat no tenen encara que la publicitin: “Hem tingut problemes econòmics aquest hivern i només tenim aquesta gamba temporalment. Reconec aquest error, però crec que part de la vostra mala nota és perquè no heu entès el concepte de la nostra cuina”. Davant de les puntuacions dels rivals del Garbet’s, diuen que s’han sorprès “una mica” perquè creuen que han anat a puntuar baix. L’altre no s’ha explicat bé: “M’esteu jutjant més coses perquè us falta coneixement”.

Als de Garbet’ els han posat un 4 en l’espai les noies de l’Ona: “Era una mica caòtic del restaurant i us heu arriscat molt”, diu. La propietària s’ha quedat de pedra perquè considera que no s’ho mereixien. De tota manera, han estat els millors puntuats.

La Mercè i el Joan del Barko han estat últims i no els ha agradat veure aquesta nota: “No ens ho esperàvem. Crec que m’han puntuat baix el meu servei. Crec que heu anat a jugar i que teniu enveja. Heu anat a treure-us el rival més fort de sobre. Hi ha moltes coses de les quals dieu que no teniu raó. Nosaltres hem jugat la nostra estratègia i no ens ha sortit bé”. Després de les notes del Marc, s’ha confirmat que el guanyador ha estat el restaurant Garbet’s.

Pel que fa a l’audiència, TV3 torna a triomfar gràcies a aquest concurs gastronòmic. En aquesta ocasió, han obtingut un boníssim 22,6% de quota que demostra que continua agradant molt.