Dos polítics del PP, menjar dolent i mal català a ‘Joc de cartes estiu’

Joc de cartes estiu ha tornat a la graella de TV3 i ho ha fet amb un primer programa que ha cridat l’atenció per les crítiques que han rebut els seus restauradors. L’objectiu era buscar el millor restaurant amb vistes al mar del Garraf i en això han competit tres restaurants: El Capità de Port Ginesta, el Cala Morisca de Sitges i l’Habana Blue de Vilanova i la Geltrú. L’emissió d’aquest dimecres ha tingut de tot amb pa dur, cuines estretes, jugadors estrategs i, sorprenentment, dos polítics del PP. Aquesta estrena ha fet un 25,3% de quota, una dada boníssima que el converteix en el més vist des del 2019 de la versió estiuenca.

Dos polítics del PP, al capdavant d’El Capità de Port Ginesta

El primer restaurant a analitzar ha estat El Capità de Port Ginesta. Els protagonistes eren l’Eva i el David, dos polítics del PP i empresaris que van quedar-se amb un dels locals més icònics del port en assabentar-se que els anteriors propietaris el traspassaven després de 36 anys en actiu. Actualment ella, l’Eva García, és regidora en actiu a l’Ajuntament de Sitges després d’haver estat diputada al Parlament de Catalunya durant quatre legislatures. El David Zambrana, per la seva banda, és regidor del PP a Montcada i Reixac i el president del partit en aquesta localitat.

Aquí ofereixen arrossos “espectaculars” que diuen que donen ales a gent de València per venir-hi expressament a tastar-los. Els rivals han criticat la reforma que han fet de les instal·lacions, en considerar que li han tret “tot el caliu que tenia” en intentar fer-lo més modern. Tampoc no els ha agradat que la cuina estigués plena d’aparells antics i que trobessin brutícia.

Pel que fa al menjar en sí, no han ofert una bona impressió. Les petxines que han servit estaven clarament olioses i això els ha fet restar molts punts. A més a més, el pa que acompanyava l’steak tartar era “de fa dies”. El toc final l’ha donat el cambrer, que ha estat enxampat mentint dues vegades quan ha dit que tenien la típica peixera de restaurant i que les trufes les feien ells mateixos quan clarament eren d’aquestes congelades.

En la confrontació, han sabut que els companys els han suspès amb un 4,2 i això no els ha agradat ni un pèl. Els han puntuat el menjar amb només un 3, el servei amb un 3,5 i el preu amb un 4. Molt emprenyats, s’han deixat veure “absolutament perplexos” perquè insisteixen en què el seu és un restaurant referent: “Potser viviu del record de què era abans aquest restaurant i us heu d’actualitzar. Ens heu fet pensar que potser tenim coses a millorar, però continuem dient que mereixíem molta més nota. Ens hem quedat en xoc“.

L’Habana Blue de Vilanova, el típic xiringuito de platja

El següent torn era per a l’Habana Blue de Vilanova i la Geltrú, el típic xiringuito de platja. Els propietaris són l’Anna i el Felipe, que han acabat rebent moltíssimes crítiques perquè han estat clarament els més estrategs a l’hora de puntuar els rivals. Però anem a pams. Abans de res, cal explicar que aquí ofereixen tapes de tota mena, brasa i còctels. La primera crítica dels companys? Que la cuina és “massa petita” i que fa pràcticament impossible treballar-hi. Tampoc no els ha agradat massa el menjar, tenint en compte que han destacat que la carn estava seca i que el preu del pop era sorprenent: “Han servit només dues potes de pop i el plat costava 20 €”.

Han acabat amb una puntuació bona, un 6,5. La millor nota és per a l’espai amb un 8 i la més baixa per a la cuina amb un 5,5 perquè era realment petita. Tampoc no els ha agradat el preu, com dèiem, el que també valoren amb un 5,5. Han considerat que els han puntuat d’una manera bastant justa i no s’han queixat massa durant la confrontació.

El problema ha arribat quan s’ha descobert quines notes havien posat ells als rivals, amb un munt de suspesos i puntuacions baixes. Els rivals els han acusat directament de puntuar baix per poder quedar ells en millor posició: “Heu estat estrategs i heu vingut a jugar, no a puntuar de manera justa”. Ells han intentat justificar-se dient que és mentida que hagin jugat brut, que simplement han estat “molt exigents” perquè consideren que havien de ser-ho. Aquí el Marc Ribas els ha deixat malament: “Vull deixar clar que aquí ningú no us ha dit que ho havíeu de ser”.

Cala Morisca, el guanyador del primer Joc de cartes estiu de la temporada

Finalment, era el torn del Cala Morisca de Sitges. El Marc Rodriguez i Michele són el gestor i el cuiner respectivament, un restaurant amb vistes i en un entorn natural privilegiat. Menjar de costa, paella i un toc italià completen una oferta que era la millor de totes amb molta diferència. L’única cosa que els altres han pogut criticar ha estat la cuina, organitzada com si fos un tetris per tal que els hi càpiga tot. És gran i estava organitzada, per això, així que tampoc no l’han pogut puntuar massa baix. El que no els ha agradat, això sí, és el repartiment de les taules perquè quedaven molt enganxades les unes amb les altres.

El menjar? Cruixent, tot bo i amb bona pinta. Queden tots contents perquè els plats tenen bon sabor. Al final, un 6,5 de valoració. La cuina i el preu els han fet baixar la puntuació perquè només els han posat un 6, cosa que ha indignat els propietaris: “Tot el que no sigui un 10 en aquest aspecte és un error. Ens han clavat els ganivets per l’esquena i han jugat a fer mal”, han lamentat.

En el menjar també diuen que mereixien més perquè tots van dir que havien menjat molt bé i, per tant, no entenen un 6,5: “No em va convèncer el gelat i hem de ser molt crítics”, han intentat defensar-se. Amb això, el programa arribava a la fase final amb dos dels restaurants empatats. El vot del presentador ha esdevingut decisiu per al desempat, que ha acabat sent just i ha fet guanyador el Cala Morisca.

Els teleespectadors, crítics amb els participants

I què ha dit l’audiència? En primer lloc, han volgut criticar el mal català d’alguns dels concursants d’aquesta setmana, especialment escandalitzats pel “caldós de bugabà” que ha deixat anar un.

Els participants han rebut comentaris molt negatius per la seva supèrbia, sobretot els dos regidors del PP. Tampoc no ha agradat que el Marc digués que té un costat femení perquè li agrada que tot estigui ordenat i net. Ha fet gràcia que es referissin al moment de menjar arròs com una paella experience que ha acabat sent una mica desastre. Finalment, també s’ha criticat que hagin puntuat baix per intentar guanyar perquè això ho consideren “mala bava”.

