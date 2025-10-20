El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Loles León treu a la llum el drama que ha viscut per la custòdia del net
Jennifer Navarro
20/10/2025 14:15

Loles León ha concedit la seva entrevista més personal, en la qual ha tret a la llum secrets de la seva família que no coneixien els seus fans. L’actriu d’Aquí no hay quien viva va ser mare soltera i ara viu immersa en una batalla judicial per la custòdia del seu net. A Madres: desde el corazón ha donat detalls de la decisió que va prendre el 1974, quan va saber que s’havia quedat embarassada sense voler: “La meva parella de llavors em va preguntar si volia avortar i li vaig dir que no, que volia ser mare i que no seria la primera ni l’última que ho feia soltera“.

En aquell moment, els fils de les mares solteres no podien portar els nens a les escoles públiques, així que vaig haver de treballar molt i demanar molts diners per poder portar-lo a un privat. El més dur va ser criar-lo sola i no poder estar les 24 hores al dia amb ell perquè havia de treballar”, recorda ara que han passat uns quants anys. Més d’una vegada, diu que el tenien en una cistella al seu costat mentre treballava.

D’aquesta conversa, el que més ha cridat l’atenció ha estat el que ha explicat sobre el seu net. Bertoldo, el seu fill, té un nen de 13 anys pel que han estat barallant-se per la custòdia amb la seva ex des que era molt petit. De fet, Loles León assegura que aquest ha estat un drama de més d’una dècada: “Fa 12 anys que pateixo i no ho he dit mai, però només diré que un nen no pot quedar-se sense conèixer la família paterna”.

Loles León confessa que el fill ha estat 12 anys de judicis per aconseguir la custòdia compartida del fill

No pots deixar el nen amb només un pare, no pots deixar-lo sense veure els seus dos pilars perquè acaba sent un pont al que li has tret una barana i cau. Ja no és com abans, ara han de ser els dos pares els qui comparteixin l’educació i l’amor per donar-li eines que facin que sigui un nen bo i segur en el futur”.

Aquí es jutja i es reparteix malament, ja us dic que fa 12 anys que estic en aquest tema i ho dic ara perquè ja s’ha signat… I el que hem aconseguit, s’ha aconseguit gràcies al nen. Ha estat ell qui ho ha aconseguit“, diu, el que fa pensar que hauria demanat tenir custòdia compartida per poder estar amb els dos pares i no només amb la mare. “El meu Telmo és la llum de la meva vida, és el regal que m’ha donat la vida i la personeta que em manté amb energia”.

L'actriu concedeix una entrevista molt personal - Telecinco
El seu net està molt unit al seu pare, amb el qui tindria “una complicitat molt maca i molt bona”. “Adora el seu pare, juguen a futbol i tenen una adoració mútua increïble. Ells parlen molt perquè veuen les sèries i les pel·lícules junts, li agrada que el pare estigui allà sempre”, ha afegit.

