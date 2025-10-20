Loles León revela el drama vivido por la custodia de su nieto

Loles León ha concedido su entrevista más personal, en la cual ha sacado a la luz secretos de su familia que no conocían sus fans. La actriz de Aquí no hay quien viva fue madre soltera y ahora vive inmersa en una batalla judicial por la custodia de su nieto. En Madres: desde el corazón ha dado detalles de la decisión que tomó en 1974, cuando supo que se había quedado embarazada sin querer: «Mi pareja de entonces me preguntó si quería abortar y le dije que no, que quería ser madre y que no sería la primera ni la última que lo hacía soltera«.

«En aquel momento, los hijos de madres solteras no podían ir a escuelas públicas, así que tuve que trabajar mucho y pedir mucho dinero para poder llevarlo a un privado. Lo más duro fue criarlo sola y no poder estar las 24 horas al día con él porque tenía que trabajar», recuerda ahora que han pasado unos cuantos años. Más de una vez, dice que lo tenía en una cesta a su lado mientras trabajaba.

De esta conversación, lo que más ha llamado la atención ha sido lo que ha explicado sobre su nieto. Bertoldo, su hijo, tiene un niño de 13 años por el que han estado peleando por la custodia con su ex desde que era muy pequeño. De hecho, Loles León asegura que este ha sido un drama de más de una década: «Hace 12 años que sufro y no lo he dicho nunca, pero solo diré que un niño no puede quedarse sin conocer a la familia paterna».

«No puedes dejar al niño con solo un padre, no puedes dejarlo sin ver sus dos pilares porque acaba siendo un puente al que le has quitado una barandilla y cae. Ya no es como antes, ahora tienen que ser los dos padres quienes compartan la educación y el amor para darle herramientas que hagan que sea un niño bueno y seguro en el futuro».

«Aquí se juzga y se reparte mal, ya os digo que hace 12 años que estoy en este tema y lo digo ahora porque ya se ha firmado… Y lo que hemos conseguido, se ha conseguido gracias al niño. Ha sido él quien lo ha conseguido«, dice, lo que hace pensar que habría pedido tener custodia compartida para poder estar con los dos padres y no solo con la madre. «Mi Telmo es la luz de mi vida, es el regalo que me ha dado la vida y la personita que me mantiene con energía».

La actriz concede una entrevista muy personal | Telecinco

Su nieto está muy unido a su padre, con quien tendría «una complicidad muy bonita y muy buena». «Adora a su padre, juegan al fútbol y tienen una adoración mutua increíble. Ellos hablan mucho porque ven las series y las películas juntos, le gusta que el padre esté ahí siempre», ha añadido.