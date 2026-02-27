Loles León ha dejado a los televidentes de La Revuelta boquiabiertos al sacar a la luz la realidad de sus problemas económicos. Previamente, ya había dicho que las deudas con Hacienda la habían dejado con poco dinero. Sin embargo, nadie sospechaba que la situación fuera tan grave: «Con 72 años, me quedé con 2.000 € en el banco«. Resulta difícil de creer, teniendo en cuenta todos los años que ha trabajado y los grandes proyectos en los que ha participado. ¿Cómo ha podido vivir esta cruda realidad hace solo tres años? «Han entrado muchos dineros en mi banco, pero no se han quedado por circunstancias de la vida… por un señor que tiene de apellido Montoro«.

El problema es que la actriz facturó, durante muchos años, a través de una sociedad que era considerada «transparente» hasta que el criterio fiscal cambió: «Me pidieron todo lo que había desgravado años antes, con intereses y multas«. Consideraban que debería haber declarado todo lo que ganó como persona física, cosa que no hizo. Ante esto, la Agencia Tributaria le embargó la cuenta y se llevaron todo lo que entraba, de la misma manera que también perdió el apartamento que había comprado en Ibiza.

Después de pagar los 188.000 € y los 65.000 € de multa, se quedó con una cantidad irrisoria. Cuando ya estaba pensando en la jubilación, tuvo que dejar este sueño atrás y continuar trabajando para poder recuperarse económicamente: «Me he reinventado y he tenido entre cuatro y cinco trabajos a la vez con 72 años. Viajaba de una punta a otra de España con autobuses, tenía una serie, participé en una película, en un concurso de televisión… todo de golpe».

Loles León presume de vida íntima activa | TVE

La situación la ha llevado al límite y ha tenido que vender la que ha sido su casa. Gracias a la venta del piso de Madrid, aunque haya sido duro, ha podido recuperarse y comienza a ver la luz al final del túnel.

Loles León habla de su vida sentimental en La Revuelta

En esta entrevista con David Broncano, Loles León ha aparecido con una minifalda que le permitía lucir buena figura a su edad. El presentador la ha alabado y esto le ha dado alas para hablar sobre las relaciones sentimentales que ha tenido: «Al último le sacaba más de 30 años y, ahí, dije basta. Tengo que dedicarme a trabajar«, ha dicho entre risas.

La actriz ha estado con hombres mucho más jóvenes, pues, y asegura que ha tenido chulazos a su lado: «Nunca he sido alta ni guapa, pero he tenido mucho arte con los hombres«, ha reconocido.