Loles León ha deixat els teleespectadors de La Revuelta amb la boca oberta quan ha tret a la llum la realitat dels seus problemes econòmics. Prèviament, ja havia dit que els deutes amb Hisenda l’havien deixat amb pocs diners. Ara bé, ningú no sospitava que la situació fos tan i tan greu: “Amb 72 anys, vaig quedar-me amb 2.000 € al banc“. Resulta difícil de creure, tenint en compte tots els anys que ha treballat i els grans projectes en els que ha participat. Com ha pogut viure aquesta crua realitat fa només tres anys? “Han entrat molts diners al meu banc, però no s’hi han quedat per circumstàncies de la vida… per un senyor que té de cognom Montoro“.
El problema és que l’actriu va facturar, durant molts anys, a través d’una societat que era considerada “transparent” fins que el criteri fiscal va canviar: “Em van demanar tot el que havia desgravat anys abans, amb interessos i multes“. Consideraven que hauria d’haver declarat tot allò que va guanyar com a persona física, cosa que no va fer. Davant d’això, l’Agència Tributària va embargar-li el compte i van endur-se tot el que hi entrava, de la mateixa manera que també va perdre l’apartament que s’havia comprat a Eivissa.
Després de pagar els 188.000 € i els 65.000 € de multa, va quedar-se amb una quantitat irrisòria. Quan ja estava pensant en la jubilació, va haver de deixar aquest somni enrere i continuar treballant per poder recuperar-se econòmicament: “M’he reinventat i he tingut entre quatre i cinc feines alhora amb 72 anys. Viatjava d’una punta a una altra d’Espanya amb autobusos, tenia una sèrie, vaig participar en una pel·lícula, en un concurs de televisió… tot de cop”.
La situació l’ha portat al límit i ha hagut de vendre la que ha estat la seva casa. Gràcies a la venda del pis de Madid, encara que hagi estat dur, ha pogut recuperar-se i comença a veure la llum al final del túnel.
Loles León parla de la seva vida sentimental a La Revuelta
En aquesta entrevista amb David Broncano, Loles León ha aparegut amb una minifalda que li permetia lluir bona figura a la seva edat. El presentador l’ha alabat i això li ha donat ales per parlar sobre les relacions sentimentals que ha tingut: “A l’últim li treia més de 30 anys i, allà, vaig dir prou. M’he de dedicar a treballar“, ha dit entre riures.
L’actriu ha estat amb homes molt més joves, doncs, i assegura que ha tingut chulazos al costat: “Mai no he estat alta ni guapa, però he tingut molt d’art amb els homes“, ha reconegut.