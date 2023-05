Loles León és una de les actrius catalanes que més ha triomfat a Espanya. Noia Almodóvar i protagonista d’Aquí no hay quien viva o La que se avecina, ha gaudit d’una carrera llarga i exitosa que l’ha ajudat a ser molt coneguda. El que destaquen d’ella, també, és que no tingui pèls a la llengua i que mai no tingui problema a comentar públicament què pensa. Això precisament és el que ha fet durant l’entrevista que ha concedit a The Objective, en la qual ha revelat directament a quin partit vota.

La intèrpret no s’ha tallat a l’hora de parlar de política i ha reconegut que sempre ha votat a partits d’esquerra: “Per descomptat que tinc clar a qui votaré en aquestes eleccions. Jo votaré a partits d’esquerra, com he fet sempre. Soc d’esquerres i voto a esquerres. No soc yolandista, no. Mira, jo sempre voto el partit socialista. Sempre. Això és el que era la meva família, la meva mare, el meu avi i tots”, un vot per tradició familiar que ha generat molts comentaris a Twitter.

Twitter, ple de comentaris sobre el vot socialista de Loles León

De fet, les xarxes socials s’han omplert de centenars de missatges en què opinaven sobre aquesta confessió política de Loles León. La gran majoria han criticat que digui obertament que votarà el PSOE per tradició perquè sempre ho fa, sense pensar en si ho han fet bé aquesta legislatura o no: “Ella reconeix públicament el que molta altra gent fa, no ens estranyem. A més a més, és el món del cinema i ella defensa el seu negoci”, “La gent s’ho ha de fer mirar. Jo també vinc de família de votants socialistes i he votat el PSOE en els meus inicis, però després amb l’edat se suposa que tens criteri i jo, almenys, voto a aquell qui crec que ho farà millor. He anat variant el meu vot”.

Loles León mai no ha tingut pèls a la llengua | La Sexta

“Això és. Del Barça, de Pepsi i del PSOE tota la vida”, “Encara que no votés el PSOE no pot dir-ho en públic. Loles sap bé com es cancel·la públicament a tot artista que diu que no és d’esquerres” o “Confirma el que diuen molts, la majoria dels espanyols vota als partits com si fossin els seus equips de futbol; pura afiliació emocional” són algunes de les opinions que han deixat anar.

