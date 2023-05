Loles León es una de las actrices catalanas que más ha triunfado en España. Chica Almodóvar y protagonista de Aquí no hay quien viva o La que se avecina , ha disfrutado de una carrera larga y exitosa que le ha ayudado a ser muy conocida. Lo que destacan de ella, también, es que no tenga pelos a la lengua y que nunca tenga problema en comentar públicamente qué piensa. Esto precisamente es lo que ha hecho durante la entrevista que ha concedido a The Objecti ve, en la que ha revelado directamente a qué partido vota.

La intérprete no se ha cortado a la hora de hablar de política y ha reconocido que siempre ha votado a partidos de izquierda: «Por supuesto que tengo claro a quién votaré en estas elecciones. Yo votaré a partidos de izquierda, como he hecho siempre. Soy de izquierdas y voto a izquierdas. No soy yolandista , no. Mira, yo siempre voto al partido socialista. Siempre. Esto es lo que era mi familia, mi madre, mi abuelo y todos», un voto por tradición familiar que ha generado muchos comentarios en Twitter.

EL PURGATORIO| Loles León (@loles_leon): «Yo siempre votaré al PSOE. Soy de izquierdas y voto izquierdas».



Una entrevista de Carlos Padilla (@carlospadilla_3) pic.twitter.com/m5WCqcbGh2 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 22, 2023

Twitter, lleno de comentarios sobre el voto socialista de Loles León

De hecho, las redes sociales se han llenado de centenares de mensajes en que opinaban sobre esta confesión política de Loles León. La gran mayoría han criticado que diga abiertamente que votará al PSOE por tradición porque siempre lo hace, sin pensar en si lo han hecho bien esta legislatura o no: «Ella reconoce públicamente lo que mucha otra gente hace, no nos extrañamos. Además, es el mundo del cine y ella defiende su negocio», «La gente se lo tiene que hacer mirar. Yo también vengo de familia de votantes socialistas y he votado al PSOE en mis inicios, pero después con la edad se supone que tienes criterio y yo, al menos, voto a aquel quien creo que lo hará mejor. He ido variando mi voto».

Loles León nunca ha tenido pelos en la lengua | La Sexta

«Esto es. Del Barça, de Pepsi y del PSOE toda la vida», «Aunque no votara el PSOE no puede decirlo en público. Loles sabe bien cómo se cancela públicamente a todo artista que dice que no es de izquierdas» o «Confirma lo que dicen muchos, la mayoría de los españoles vota a los partidos como si fueran sus equipos de fútbol; pura afiliación emocional» son algunas de las opiniones que han soltado.

Ella reconoce públicamente lo que mucha otra gente hace. No nos extrañemos. Además es del mundo del cine… y defiende su negocio. — EFEso Verano 🇺🇦🇪🇺🇪🇸 (@Davome1) May 22, 2023

La gente está para hacérselo mirar. Yo también vengo de familia de votantes socialistas, he votado al psoe en mis inicios… pero después con la edad se supone que tienes criterio, y yo al menos voy votando a quien creo que lo hará mejor, y he ido variando mi voto — arielu (@arielu53907001) May 22, 2023

Eso es. Del Barça, de Pepsi y del Psoe para toda la vida — Artai Barbeiro (@ArtaiBarbeiro) May 22, 2023

Aunque no votara al PSOE no puede decirlo en público. Loles sabe bien como se cancela a todo artista públicamente dice que no es de izquierdas. — Robert DeCrypto 🛸🦾 (@RDecrypto) May 22, 2023