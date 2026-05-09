Loles León mai no ha ocultat que va tenir uns inicis complicats quan va traslladar-se a Madrid per intentar guanyar-se la vida com a actriu. No tenia diners i tampoc no li sortien moltes feines, així que va haver de malviure en aquells anys 80 tan difícils demanant un favor rere un altre.
Ha estat en el programa Zero Dramas que presenta a TVE on ha donat més detalls d’aquelles condicions tan precàries, com el moment en què va veure’s dormint “sota la taula de la cuina d’una amiga” perquè ni tan sols podia permetre’s pagar el lloguer d’una habitació.
Les primeres nits que va estar a la capital espanyola les va passar dormint al passadís d’una escola de música: “Dormia al costat d’un pastor alemany que va menjar-se les meves sabatilles”. Li era igual, ella l’única cosa que volia era complir el seu somni de ser actriu i deixar enrere la feina dels pares en una xurreria de la Barceloneta. Una catalana a Madrid amb unes grans aspiracions que, sorprenentment, van acabar complint-se de la mà d’un gran com Pedro Almodóvar.
Què ha explicat Loles León sobre els seus problemes econòmics?
L’actriu d’Aída va explicar a La Sexta que va arribar a Madrid amb una cistella de vímet com a única propietat: “No tenia diners per a una pensió, així que dormia a cases o garatges d’amics”. Tenia precarietat econòmica, doncs, però també se sentia vulnerable quan s’adonava que era una dona i estava sola en un món tan complicat d’accedir com era el de la interpretació.
No tenia representant, és clar, així que va començar a tenir feines perquè ella mateixa picava totes les portes que es trobava: “Trucava per telèfon a les productores cada dia, era molt pesada”. Ara bé, gràcies a aquesta insistència i el seu caràcter va acabar aconseguint papers. Un exemple? Un dia que va entrar a un càsting fent cops a tot per cridar l’atenció. Podrien haver-la fet fora, però va tenir sort i els hi va fer gràcia.
Loles León no provenia d’una família acomodada i això va complicar-li les coses. Sense padrí ni amics en la indústria, va haver de picar molta pedra en un moment en el que no era fàcil destacar ni fer-se un lloc… sobretot, en ser dona. Ella és l’exemple que els somnis es poden complir, si fem cas al testimoni, el que ha deixat els fans amb la boca oberta.