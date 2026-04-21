La Creu de Sant Jordi és una de les majors distincions que la Generalitat de Catalunya pot donar als ciutadans catalans o als forans. Una distinció que gairebé mai està exempta de polèmica, com pot ser en el recent cas d’Eduardo Mendoza. Qui també va rebre la Creu de Sant Jordi enmig d’una polèmica va ser l’actriu de Barcelona Loles León, a qui els grups municipals li van negar la Medalla d’Or de Barcelona, però que, en canvi, des de l’executiu català es va premiar l’actriu amb la Creu de Sant Jordi.
En una entrevista feta a El País l’actriu ha donat detalls sobre com va ser rebre la Creu de Sant Jordi i mostra que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va fer servir el poder com a cap de l’executiu català perquè l’actriu rebés la distinció. León assenyala que es va assabentar després d’un dia de rodatge: “Un dia surto de gravar La que se avecina amb Petra Martínez i em truquen. Dic: “Hola, sí, qui és?”. I escolto: “Hola, Loles, soc el president de la Generalitat””, relata una actriu que, abans que Illa pogués articular cap mot, va rebutjar qualsevol oferta per part del president de la Generalitat. “Li vaig dir: “Estimat, no vull res, que s’oposaran i ja no vull més escàndols””, explica l’actriu, que destaca que Illa va ser força expeditiu en la conversa, ja que, segons Loles León “el president em va respondre: “En la Creu només mano jo””.
León destaca que la proposta d’Illa li va fer “il·lusió” i que per dins va pensar “que es fotin”, després de l’escàndol al voltant de la possible medalla d’or de Barcelona. “Volien brou, doncs, dues tasses”, sentencia l’actriu. En el vídeo institucional difós per la Generalitat, expressa la mateixa alegria però es conté una mica més i no revela la conversa amb Illa.
Loles León ironitza sobre no poder rebre la Medalla d’Or de Barcelona
Durant l’entrevista, l’actriu va ser preguntada per si la va sorprendre que l’Ajuntament de la capital de Catalunya rebutgés la proposta de Medalla d’Or per a ella. Un fet que, segons l’actriu, li va “fer riure” perquè “es van posar d’acord Esquerra, Vox, PP i Junts”. Junts i ERC van rebutjar la proposta de l’alcalde Collboni per la posició de l’actriu contra “la normalització lingüística”, mentre que PP i VOX van votar en contra per la suposada pretensió de Collboni de donar la Medalla d’Or a una votant socialista.