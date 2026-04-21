La Creu de Sant Jordi es una de las mayores distinciones que la Generalitat de Catalunya puede otorgar a los ciudadanos catalanes o a los foráneos. Una distinción que casi nunca está exenta de polémica, como puede ser en el reciente caso de Eduardo Mendoza. Quien también recibió la Creu de Sant Jordi en medio de una polémica fue la actriz de Barcelona Loles León, a quien los grupos municipales le negaron la Medalla de Oro de Barcelona, pero que, en cambio, desde el ejecutivo catalán se premió a la actriz con la Creu de Sant Jordi.

En una entrevista realizada en El País la actriz ha dado detalles sobre cómo fue recibir la Creu de Sant Jordi y muestra que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, utilizó el poder como jefe del ejecutivo catalán para que la actriz recibiera la distinción. León señala que se enteró después de un día de rodaje: «Un día salgo de grabar La que se avecina con Petra Martínez y me llaman. Digo: “Hola, sí, ¿quién es?”. Y escucho: “Hola, Loles, soy el presidente de la Generalitat”», relata una actriz que, antes de que Illa pudiera articular palabra, rechazó cualquier oferta por parte del presidente de la Generalitat. «Le dije: “Querido, no quiero nada, que se opondrán y ya no quiero más escándalos”», explica la actriz, que destaca que Illa fue bastante expedito en la conversación, ya que, según Loles León «el presidente me respondió: “En la Creu solo mando yo”».

León destaca que la propuesta de Illa le hizo «ilusión» y que por dentro pensó «que se fastidien», después del escándalo en torno a la posible medalla de oro de Barcelona. «Querían caldo, pues, dos tazas», sentencia la actriz. En el vídeo institucional difundido por la Generalitat, expresa la misma alegría pero se contiene un poco más y no revela la conversación con Illa.

Loles León ironiza sobre no poder recibir la Medalla de Oro de Barcelona

Durante la entrevista, a la actriz le preguntaron si le sorprendió que el Ayuntamiento de la capital de Cataluña rechazara la propuesta de Medalla de Oro para ella. Un hecho que, según la actriz, le hizo «reír» porque «se pusieron de acuerdo Esquerra, Vox, PP y Junts». Junts y ERC rechazaron la propuesta del alcalde Collboni por la posición de la actriz contra «la normalización lingüística”, mientras que PP y VOX votaron en contra por la supuesta pretensión de Collboni de otorgar la Medalla de Oro a una votante socialista.