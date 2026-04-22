El escritor gallego Suso de Toro fue distinguido en 2014 con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, con Artur Mas como presidente, por su «visión positiva de la identidad catalana». Y este miércoles ha replicado a las declaraciones de la actriz barcelonesa Loles León, que recibió el mismo galardón el año pasado por decisión del ejecutivo de Salvador Illa, un presidente del cual De Toro opina que está «pervirtiendo» el significado de la condecoración, según ha dicho en declaraciones a El Món. Un año después de recibir el reconocimiento, la actriz ha revelado lo que le dijo el presidente de la Generalitat cuando le comunicó que se lo otorgarían: «Yo le dije que no quería problemas y el presidente me respondió: ‘En la Creu solo mando yo'». León se refería al hecho de que tiempo atrás los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona habían impedido que se le diera la Medalla de Oro de la ciudad, como quería hacer el alcalde, Jaume Collboni. Pero, con las Creus de Sant Jordi, solo cuenta la decisión del presidente, como le hizo saber Illa. Una vez tuvo claro este punto, la actriz tuvo claro que la propuesta le hacía «ilusión», y admite que pensó: «Que se fastidien», en alusión a la decisión del pleno del Ayuntamiento.

A raíz de estas declaraciones, De Toro ha manifestado en un tuit: «Cuando la Generalitat me concedió la Creu de Sant Jordi, me sentí muy honrado». Y ha añadido que ahora se siente «deshonrado» por tener que compartir el mismo galardón con la actriz, porque él no desea que «se fastidie» la ciudadanía catalana. Posteriormente, en conversación con este diario, el escritor ha arremetido contra Illa por la «perversión» del galardón y porque considera que está llevando a cabo un «programa de desnacionalización» de la vida pública catalana. Asimismo, explica que tiene este sentimiento de deshonra porque ve que se le está dando este mismo reconocimiento a personas como la actriz que «actúan como elementos descatalanizadores».

Suso de Toro dice a este diario que se siente honrado por el galardón porque en el momento que lo recibió se sentía identificado con el momento que vivía la sociedad catalana porque había un «proceso de difamación, de destrucción de su imagen no solo de los independentistas, sino de los catalanes y catalanas» que, además, «no ha sido reparada en ningún momento y aún continúa». Por el contrario, ahora ve que se le está dando el mismo reconocimiento a personas que «no tienen simpatía alguna por la sociedad y la cultura catalana, y que actúan como elementos descatalanizadores. Como elementos hostiles». Para él, esto es «una perversión» porque, según dice, supone «lo contrario del sentido de la condecoración». «La han pervertido. Le han dado la vuelta, y me parece cruel y humillante para los catalanes», ha dicho sobre las distinciones del ejecutivo de Salvador Illa. Pero va más allá y cree que esto se debe analizar en conjunto con la acción del Gobierno. «El gobierno de Illa está llevando a cabo todo un programa de desnacionalización de la vida pública catalana y, además, tocando los elementos de la identificación nacional», ha rematado.

El escritor hace referencia a las palabras de Eduardo Mendoza, y las sitúa en la misma «ola desnacionalizadora» y cita la ofensiva del Foro Babel y Sociedad Civil Catalana, que se expresaba a través de Ciudadanos, pero que ahora se expresa a través del PSC, que ha sufrido una «mutación» porque el partido antes era «otra cosa». «El PSC actual se ha transformado en Ciudadanos y está llevando a cabo el programa del Foro Babel», ha expuesto. Y ha apuntado que todo esto forma parte de una «beligerancia clara» con la intención de hacer «desaparecer la lengua y todos los signos de identidad». Y esto, según De Toro, cuenta con la colaboración de personas como Loles León, «personas indolentes, pero con su ideología y con sus intereses» que colaboran con «mayor o menor conciencia» dentro de este contexto desnacionalizador que describe el escritor gallego.

La actriz Loles León con el presidente Salvador Illa y la consejera Sònia Hernández durante el acto de entrega de la Creu de Sant Jordi | Eli Don (ACN)

«Hay una cultura autoritaria»

Preguntado por la expresión que, según la actriz, el presidente de la Generalitat utilizó para justificar la condecoración, Suso de Toro apunta que «evidencia una manera de entender la política no como diálogo y negociación, sino como expresión de una cultura autoritaria». «Hay una cultura autoritaria», sentencia, y señala que Illa y su ejecutivo practican «desde hace tiempo» una falta de reconocimiento de la misma sociedad catalana, de las entidades, de la tradición y del devenir histórico. «Es evidente que lo quiere corregir en el sentido de transformar Cataluña en una autonomía», subraya, y recuerda que los pactos y los consensos de la Transición, independientemente de que puedan parecer mejor o peores, «reconocían la existencia de las nacionalidades históricas». En este sentido, critica que lo que está pretendiendo Illa es que eso «nunca haya existido y que incluso hay que equiparar todas las autonomías de manera homogénea». «No es una finalidad igualadora en el sentido democrático, sino que tiene una finalidad de hacer desaparecer algo que ya existía previamente», concluye.