El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado el tradicional mensaje con motivo de la diada de Sant Jordi para volver a remarcar que Cataluña ha pasado página del Proceso independentista. “Si echamos un vistazo a nuestro pasado más reciente y si ampliamos la mirada al devenir internacional tomaremos conciencia de que: Cataluña ha dejado atrás el tiempo de la parálisis y de la indecisión, de la división y de la confrontación», ha dicho en su mensaje a la ciudadanía, y ha subrayado que «la vitalidad que hoy llenará las calles y plazas es el mejor síntoma de que Cataluña está en marcha y determinada».

Illa ha asegurado que esta diada el libro y la rosa “nos reúne a todos sin excepción” y, en este sentido, ha querido remarcar que en Cataluña hay una «máxima moral irrenunciable», que es que «todas las personas que viven y trabajan en nuestro hogar merecen la misma dignidad, los mismos derechos y oportunidades y los mismos deberes y responsabilidades”. Lo ha dicho en referencia al proceso de regularización de personas inmigrantes que se ha iniciado esta semana, y ha dejado claro que el ejecutivo está «plenamente» comprometido para que este proceso se lleve a cabo de la manera «más ordenada y en beneficio de todos» con el objetivo de que las personas inmigrantes «puedan contribuir a la prosperidad del país con plenitud».

El presidente ha subrayado que la regularización es «memoria», pero también es el «futuro de una Cataluña ejemplar, abierta y próspera”. «Cataluña lo tiene todo y lo está haciendo todo para que este futuro sea bueno para todos», ha añadido, y ha dicho que la situación de Cataluña es «buena», pero ha señalado que «tiene por delante un camino de mejora, que ya estamos recorriendo y que cada día que pasa avanzamos con más determinación».

Sant Jordi nos hace mejores. Cada uno de vosotros hace mejor Sant Jordi. Esta es su grandeza: una fiesta abierta, compartida y de todos.



Desde Cataluña, hoy mostramos al mundo entero un ejemplo, tan necesario hoy, de fraternidad y de humanidad.



Buena diada de #SantJordi2026! pic.twitter.com/JcOBtOSGHS — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) April 23, 2026

«El catalán nos necesita a todos y a todas»

Aprovechando la diada de Sant Jordi, Illa ha hecho referencia al catalán y ha dicho que la lengua «nos necesita a todos y a todas, necesita optimismo y confianza», pero ha recordado que su ejecutivo está «invirtiendo más dinero que nunca en la promoción y el fomento del catalán». Y, finalmente, ha deseado una muy buena diada a todos los ciudadanos y ciudadanas porque «Sant Jordi es la expresión alegre de todo un país que dice: somos y seremos un país de vínculos humanos”, unos vínculos que, según ha dicho, «comienzan por nuestra cultura, que vive un momento vibrante, y por nuestra lengua».