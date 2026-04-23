El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat el tradicional missatge amb motiu de la diada de Sant Jordi per tornar a remarcar que Catalunya ha girat full del Procés indepenendetista. “Si donem una ullada al nostre passat més recent i si ampliem la mirada a l’esdevenir internacional prendrem consciència que: Catalunya ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió, de la divisió i de la confrontació”, ha dit en el seu missatge a la ciutadania, i ha subratllat que “la vitalitat que avui omplirà els carrers i places és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada”.
Illa ha assegurat que aquesta diada el llibre i la rosa “ens aplega a tots sense excepció” i, en aquest sentit, ha volgut remarcar que a Catalunta hi ha una “màxima moral irrencunciable”, que és que “totes les persones que viuen i treballen a casa nostra mereixen la mateixa dignitat, els mateixos drets i oportunitats i els mateixos deures i responsabilitats”. Ho ha dit en referència al procés de regularització de persones immigrants que s’ha iniciat aquesta setmana, i ha deixat clar que l’executiu està “plenament” compromès perquè aquest procés es dugui a terme de la manera “més ordenada i en benefici de tothom” amb l’objectiu que les persones immigrants “puguin contribuir a la prosperitat del país amb plenitud”.
El president ha subratllat que la regularització és “memòria”, però també és el “futur d’una Catalunya exemplar, oberta i pròspera”. “Catalunya ho té tot i ho està fent tot perquè aquest futur sigui bo per a tothom”, ha afegit, i ha dit que la situació de Catalunya és “bona”, però ha assenyalat que “té per davant un camí de millora, que ja estem recorrent i que cada dia que passa avancem amb més determinació”.
Sant Jordi ens fa millors. Cadascú de vosaltres feu millor Sant Jordi. Aquesta és la seva grandesa: una festa oberta, compartida i de tothom.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) April 23, 2026
Des de Catalunya, avui mostrem al món sencer un exemple, tan necessari avui, de fraternitat i d’humanitat.
Bona diada de #SantJordi2026! pic.twitter.com/JcOBtOSGHS
“El català ens necessita a tots i a totes”
Aprofitant la diada de Sant Jordi, Illa ha fet referència al català i ha dit que la llengua “ens necessita a tots i a totes, necessita optimisme i confiança”, però ha recordat que el seu executiu està “invertint més diners que mai en la promoció i el foment del català”. I, finalment, ha desitjat una molt bona diada a tots els ciutadans i ciutadanes perquè “Sant Jordi és l’expressió alegre de tot un país que diu: som i serem un país de vincles humans”, uns vincles que, segons ha dit, “comencen per la nostra cultura, que viu un moment vibrant, i per la nostra llengua”.