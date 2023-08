Loles León ha celebrado una gran fiesta de cumpleaños y esto ha permitido que los fans sepan cuál es su edad. La actriz es famosa desde hace muchos años gracias a las decenas de papeles que ha interpretado a series de televisión y películas, entre los que destacan algunos de tan antiguos como Serenata en la claridad de la luna del 1978 o, algo más recientes, como Aquí no hay quien viva y La que se avecina . ¿Cuántos años tiene realmente la intérprete barcelonesa?

La celebración que ha organizado ha congregado a famosos y personajes conocidos que han aprovechado para felicitarla y para aplaudir que se conserve tan bien y tan activa en su edad. Poca gente lo diría, pero Loles León nació en 1950 y, por lo tanto, acaba de cumplir 73 años: «Maravillosa fiesta de mi 73.º cumpleaños con todos aquellos quienes me acompañasteis ayer con tanto de amor y tanta generosidad. Gracias a todos aquellos que lo hicisteis posible. Millones de besos a todo», ha escrito todo acompañante una fotografía del photocall que organizaron en la entrada de la fiesta.

Los fans de Loles León no se creen que tenga 73 años

La confirmación que la actriz tiene 73 años ha dejado a mucha gente con la boca abierta. De hecho, su nombre ha acabado convirtiéndose en tendencia en Twitter y se ha hablado muchísimo de este hecho. La opinión mayoritaria cree que se conserva muy bien físicamente y que pocos se atreverían a ponerla esta edad, ya que aparenta unos cuantos menos. Todo han estado aplausos hacia Loles León, estas últimas horas.

Algunos de los mensajes que han escrito demuestran la gran sorpresa que ha generado saber qué edad tiene: «Loles León ha hecho 73 años y a mí me da una corriente del aire acondicionado y ya necesito acudir a urgencias. ¿Pero esto qué es?», «¡Caramba! Quién diría que tiene esta edad, ni de coña», «Está estupenda, una vitalidad que envidio», «Muy bien llevados», «¿73? ¡Pero si en Aquí no hay quien viva no aparentaba tener 50!», «Yo de mayor quiero ser Loles León» o «Me parece muy fuerte que tenga 73 años».

