Cristina i Irene Urdangarin prenen una decisió sobre el seu futur

Cristina de Borbó havia de prendre una decisió respecte al seu futur, ara que l’única filla que vivia amb ella també marxarà de casa. Serà a finals de mes quan Irene Urdangarin començarà una nova vida en el campus universitari de l’escola d’hostaleria en la qual s’ha matriculat. El centre està a més d’una hora en cotxe de Ginebra, així que el més lògic seria llogar una habitació allà per evitar-se el desplaçament. Però què passaria amb la infanta espanyola? Es quedaria a viure sola a la casa familiar de Suïssa o optaria per canviar de residència? Res de tot això.

Algunes fonts properes deixaven caure aquestes últimes setmanes que Irene podria viure al campus i que Cristina podria tornar a Espanya, però aquest era un moviment arriscat perquè continua sense tenir bona fama precisament. Doncs bé, Vanitatis ha esbrinat en exclusiva què faran mare i filla l’any vinent. I hi ha sorpresa, tenint en compte que finalment han optat per quedar-se a Ginebra uns mesos més.

Cristina de Borbó, somrient en una reunió familiar a Ginebra | Europa Press

Quins plans de futur tenen Cristina de Borbó i Irene Urdangarin?

La família hauria decidit que el més adient és que Irene continuï vivint amb la mare a Ginebra i que agafi el cotxe cada dia per anar fins a la universitat i per tornar. El centre està a 70 km de distància i la mare li hauria recomanat que no deixi de viure amb ella, almenys, durant els primers mesos de curs. A partir d’aquí, li hauria dit que vegi si realment encaixa amb la seva rutina poder fer aquest desplaçament diari. La jove encara no té el carnet de conduir, així que hauria quedat amb uns amics que seran els encarregats de portar-la fins allà cada dia fins que ella obtingui la llicència.

“Són conscients que pot ser dur, però ho intentaran perquè volen veure si els va bé o no. Irene no vol deixar sola a la seva mare i Cristina està feliç amb la filla a casa”, expliquen fonts familiars properes a elles. Sembla que la germana de Felip VI no vol renunciar a la tranquil·litat i bona vida que li aporta Ginebra, on resideix en una casa gran amb jardí privat: “No vol tornar a Espanya de moment”.

Irene Urdangarin no vol deixar sola la seva mare | Europa Press

En cas que Irene Urdangarin vegi que és massa cansat fer dues hores de cotxe cada dia, li llogarien un pis al mateix campus i passaria els caps de setmana amb la mare a Ginebra. Uns plans que, passi el que passi, impliquen que Cristina de Borbó continuï lluny d’aquí almenys un any més.