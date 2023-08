Albert Rivera, molt desagradable amb la premsa: ganyotes i clatellades

Albert Rivera ha mostrat la seva pitjor cara davant de les càmeres. L’expolític i líder de Ciutadans hauria d’estar acostumat a què la premsa rosa li preguntés sobre la seva vida privada, però això no implica que li arribi a agradar mai. Ara genera encara més curiositat, sobretot des que es confirmés la ruptura amb Malú i la nova relació del barceloní amb una actriu catalana.

Espejo Público ha emès unes imatges seves a l’aeroport que demostren com d’enfadat que està i les poques ganes que té de parlar amb els periodistes. De fet, mai no havia estat tan desagradable i queda molt malament després d’aquest vídeo.

Aquí, se’l sent mofar-se de les preguntes que li fa la reportera de l’agència i deixa clar que no vol dir absolutament res. Quan li ha preguntat pels seus plans de futur, Albert Rivera ha rigut amb sorna: “Plans futurs? I tu?“, ha etzibat de mala bava.

Ella no ha defugit i li ha continuat preguntant sobre la seva situació actual. Ell, fart de la situació, l’ha acusat d’estar-lo molestant: “De debò, tot això és una vulgaritat. Aquí enmig de la gent i molestant els altres… Em preguntes si estic bé i tranquil? Però quina pregunta és aquesta? Mai no parlo amb la premsa del cor, mai de la vida. No ho he fet mai i no ho faré ara”.

Ganyota d’Albert Rivera davant les preguntes de la reportera | Antena 3

L’expolític ha estat molt desagradable | Antena 3

Ganyotes i respostes amb mala bava d’Albert Rivera a una periodista del cor

La reportera li deia llavors que havia d’entendre que aquella era la seva feina, però ell ha deixat clar que està molt en contra de la persecució a la qual es veuen sotmesos els famosos: “Doncs no, no ho entenc“.

Des del plató del programa d’Antena 3 l’han deixat verd per la seva actitud poca-solta amb la reportera i han criticat que tingués poca empatia amb ella. El que queda clar és que a partir d’ara els periodistes del cor no aniran amb moltes esperances a preguntar-li sobre la seva vida privada.