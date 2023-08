Albert Rivera, muy desagradable con la prensa: muecas y zascas

Albert Rivera ha mostrado su peor cara ante las cámaras. El expolítico y líder de Ciudadanos tendría que estar acostumbrado a que la prensa rosa le preguntara sobre su vida privada, pero esto no implica que le llegue a gustar nunca. Ahora genera todavía más curiosidad, sobre todo desde que se confirmara la ruptura con Malú y la nueva relación del barcelonés con una actriz catalana.

Espejo Público ha emitido unas imágenes suyas en el aeropuerto que demuestran lo enfadado que está y las pocas ganas que tiene de hablar con los periodistas. De hecho, nunca había sido tan desagradable y queda muy mal después de este video.

Aquí, se le oye mofarse de las preguntas que le hace la reportera de la agencia y deja claro que no quiere decir absolutamente nada. Cuando le ha preguntado por sus planes de futuro, Albert Rivera ha reído con sorna: «¿Planes futuros? ¿Y tú?«, ha espetado de mala baba.

Ella no ha rehuido y le ha continuado preguntando sobre su situación actual. Él, harto de la situación, le ha acusado de estarlo molestando: «De verdad, todo esto es una horterada. Aquí en medio de la gente y molestando a los demás… ¿Me preguntas si estoy bien y tranquilo? ¿Pero qué pregunta es esta? Nunca hablo con la prensa del corazón, nunca jamás. No lo he hecho nunca y no lo haré ahora».

Mueca de Albert Rivera ante las preguntas de la reportera | Antena 3

El expolítico ha sido muy desagradable | Antena 3

Muecas y respuestas con mala baba de Albert Rivera a una periodista del corazón

La reportera le decía entonces que tenía que entender que aquél era su trabajo, pero él ha dejado claro que está muy en contra de la persecución a la que se ven sometidos los famosos: «Pues no, no lo entiendo«.

Desde el plató del programa de Antena 3 lo han dejado verde por su actitud desagradable con la reportera y han criticado que tuviera poca empatía con ella. Lo que queda claro es que a partir de ahora los periodistas del corazón no irán con muchas esperanzas a preguntarle sobre su vida privada.