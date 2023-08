Operación Triunfo tornarà a la petita pantalla ben aviat, encara que en aquesta ocasió sigui a través d’Amazon Prime Video. La seva directora, la barcelonina Noemí Galera, està convençuda que aquesta nova vida del concurs serà encara millor que l’anterior perquè ara no han d’estar pendents de les audiències. I ara que tothom parla d’aquesta futura estrena, alguns dels antics concursants d’altres edicions han aprofitat per tornar a la primera línia mediàtica.

És el cas de la Samantha, una de les participants d’OT 2020, que ha concedit una entrevista plena de titulars a Fórmula TV. La idea era promocionar el seu disc i el pòdcast que presenta amb Maialen a Podimo, però ha acabat deixant anar un munt d’informació sobre el seu pas pel concurs durant la pandèmia. El més impactant de tot el que ha dit? Que va mantenir relacions sexuals a dins de l’acadèmia amb el Flavio, un fet que no se sabia i que ni tan sols se sospitava.

Samantha revela secrets de la seva participació a OT | TVE

Samantha d’OT 2020 reconeix que va haver-hi relacions sexuals a dins de l’acadèmia

“Encara falten carpetes per descobrir-se d’OT 2020. En el nostre pòdcast parlarem de moltes coses i també del sexe que va haver-hi en la nostra edició. El sexe és vida i no crec que a ningú el sorprengui que uns joves guapos vagin al llit entre ells. Jo mateixa vaig tenir sexe a Operación Triunfo. No sé com es masturbava la gent allà dins, però sí que sé com ho feia jo”, ha deixat anar.

Ara que s’ha confirmat el retorn del concurs, diu que un consell que donaria per millorar les condicions dels concursants tindria a veure precisament amb aquest aspecte: “OT és un format excel·lent que s’està reinventant, però tots tenim sentiments trobats amb el retorn del programa. Jo el que demanaria seria més intimitat a OT 2023. Flavio va anar al lavabo a plorar i se’l va sentir… Això no feia falta“. Va parlar-se molt de la seva ruptura després de l’aventura que van tenir a dins del programa. Ara que ha passat un temps, diu que el que més por li feia era que la gent intentés enfrontar-los o buscar culpables: “No volia que involucressin terceres persones en aquesta ruptura”.

Samantha i Flavio van tenir una relació a dins d’OT | TVE

Samantha es planteja presentar-se al Benidorm Fest amb una cançó en valencià

Sobre el seu futur, confia que les deixin repetir l’experiència en el pòdcast una temporada més. A més a més, li encantaria presentar-se al Benidorm Fest com a candidata a representar Espanya a Eurovisió. Això sí, té clar que li agradaria fer-ho amb una cançó en valencià: “Si algun dia m’hi presento serà en valencià, però no sé si ho faré. De moment no tinc cap proposta per al Benidorm Fest 2024”.

Cal recordar que es va parlar moltíssim d’ella en la seva edició perquè va denunciar que l’obliguessin a parlar amb els pares en castellà en una trucada: “A sobre m’han fet parlar en castellà. Mai de la vida havia parlat jo amb ells en la llengua del dimoni“, va etzibar en unes declaracions que van fer bullir la xarxa en el seu moment.