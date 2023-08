Joan Pera mostra què té a la nevera i fa un al·legat contra aquest aparell

La tarda de Catalunya Ràdio ha obert la nevera d’un dels actors catalans més estimats, d’en Joan Pera. El primer que ha volgut deixar clar és que aquest és l’electrodomèstic que més “odia” perquè considera que els aliments perden el gust per culpa seva: “Si fos per mi, mai no hauria tingut una nevera. El rentaplats i la rentadora m’agraden perquè m’eviten haver de fer coses, però la nevera és el meu enemic i mai no n’hi hauria tingut una perquè tot el que hi va a dins perd el gust. L’embotit a la nevera és horrorós, la fruita a la nevera és horrorosa i la beguda a la nevera és tan forta que agafo angines. Eviteu guardar-hi massa menjar”, ha dit en un al·legat molt sorprenent contra aquest aparell.

Joan Pera ensenya què té a la nevera | Catalunya Ràdio

Quins aliments té Joan Pera a la nevera?

I què hi guarda, ell, doncs? El Joan té una família molt gran i diu que, en conseqüència, la nevera reflecteix què és el que volen els nets. L’entrevista va enxampar-lo en un dia en què estaven sols, per això, així que realment el que hi han trobat és el que menja l’actor i doblador amb la seva dona. A la porta hi veiem un munt de fotografies dels nens, mentre que a dins el que més hi destaca són les begudes.

Coca-Cola, aigües, tòniques, orxata i un cava comparteixen espai amb alguns iogurts, una maionesa, la llet i un munt de fruita i verdures del seu hort. Al centre veiem dos grans melons i un tros de síndria, per exemple. Com a curiositats, anxoves, seitons, xocolatines i un tros de torró que els va sobrar de Nadal.

Què té a la nevera en Joan Pera? | Catalunya Ràdio

El Joan Pera ha rebut l’Abraham Orriols amb un somriure, però li ha reconegut que la idea que vingués la càmera a tafanejar casa seva no li agradava massa: “A tu et fa molta gràcia venir a casa meva i a mi no me’n fa cap que vingueu. Crec que us hauria d’haver dit que no per aquest odi que li tinc a la nevera. Mira, aquí tenim el nostre gos”, deia tot assenyalat el Bean, un llaurador que diu que sempre estaria enganxat a ells.

L’actor és un home familiar, però hi ha coses dels nets que no li agraden: “Sempre estan obrint la nevera i agafant la beguda per poder fer petits glops abans de tornar-hi poc després a tornar a obrir-la i tornar a fer un petit glop. Estic buscant una nevera amb cadenat que no puguin obrir perquè venen a obrir i tancar sense adonar-se’n”.

L’actor parla de la relació amb la dona i el fill

Diu que quan treballa menja molt poc, abans de les funcions no puc menjar res: “Si treballés a la ràdio estaria tan prim com tu perquè menjo poc”. Precisament sobre la feina ha dit que si encara no s’ha retirat és perquè la dona el fa entrar en raó: “Ella no és actriu, però li encanta que treballi d’això i li agrada molt aquest món. Si fos una dona normal ens haguéssim separat fa temps. Ella és la meva pitjor crítica perquè m’atabala molt. A l’últim assaig general que vam fer, que va ser desastrós, em diu que no vindrà a l’estrena. Va venir d’amagat i va acabar sent un èxit. En una altra em va preguntar si realment necessitàvem que jo estigués fent allò per comprar el menjar”.

Ha treballat amb un fill, en Roger, i diu que això sempre és difícil: “O ets més bo que ell i no el deixes viure o no ets tan bo i t’emprenya. Has d’estar pendent que ell també quedi bé, tot i que el Roger té molta personalitat i moltes vegades han sortit guspires. Tant ell com jo volem quedar molt bé i cedir el lloc perquè l’altre quedi bé, fins i tot amb mi amb la meva edat, costa”.