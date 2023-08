Telecinco tindrà un problema greu amb la nova edició de Gran Hermano VIP. Ja són uns quants els famosos que han declinat l’oferta del programa per anar a concursar en la nova edició, que s’estrenarà ben aviat. Encara no tenen la llista definida i això pot impossibilitar que realment pugui sortir el mes vinent com volien.

El reality ha tingut molt mala premsa des que una exconcursant, Carlota Prado, denunciés un company i a la direcció en bloc per no impedir que el noi abusés d’ella a dins de la casa. Moltíssims anunciants van retirar la publicitat i el programa no ha tornat a emetre’s des de llavors. Han passat uns quants anys i han pagat la multa corresponent, però encara són molts els personatges coneguts que no volen estar relacionats amb aquest controvertit programa.

S’havia publicat que Laura Escanes podria ser el fitxatge estrella d’aquesta edició, una notícia que suposaria una autèntica bomba perquè la influencer i ex de Risto Mejide mai no ha participat en un format similar. Ràpidament, molts dels seus seguidors han començat a preguntar-li sobre el tema i ella ha volgut deixar clar que ni tan sols s’ho ha plantejat: “No, gràcies“.

Laura Escanes nega haver fitxat per Gran Hermano VIP | Instagram

Gran Hermano VIP està tenint problemes per trobar concursants

Marta Flich serà la presentadora d’aquesta nova versió del programa, amb la qual Mediaset confia en poder recuperar els fans antics que van abandonar-los després de l’escàndol. En la presentació, van dir que el càsting que buscaven no tindria gens a veure amb el que havien tingut altres anys: “El càsting d’aquest GH VIP renovat no serà un càsting normal, en tant que els teleespectadors reconeixeran els famosos per la seva trajectòria professional. Volem buscar esportistes d’elit, per exemple”.

Marta Flich, contenta pel fitxatge a Gran Hermano VIP | Instagram

No els està sent fàcil complir amb aquest objectiu, per la qual cosa s’haurien obert a recuperar els personatges que acostumaven a anar a programes com aquest. El problema és que molts influencers els estan dient que no, una negativa que no s’esperaven i que pot forçar-los a haver de pagar més diners o, en el pitjor dels casos, a posposar la seva estrena.