Cristinini forma part de l’equip de presentadors de la nova versió del Grand Prix, que està aconseguint una boníssima audiència… i també crítiques. No ha agradat que hagin recuperat a Ramón García mentre que les seves acompanyants tornen a ser joves, d’igual manera que tampoc no acaba de fer el pes el paper de la streamer. Ella s’ha defensat i ha assegurat que està fent el que se li va demanar des de TVE, modernitzar el programa. Els comentaris contra ella no han cessat i això li ha donat ales per justificar-se en un directe de Twitch.

El primer que ha volgut deixar clar és que no li importa que parlin malament d’ella: “Tots aquells que m’han criticat? M’és absolutament igual i estic molt bé perquè no els faig cas. Entenc les crítiques al format, però aquell que em critiqui a mi no aconseguirà res. Hi ha gent que em té fàstic i que criticarà tot el que faci. Per sort també hi ha molta gent a qui sí qui li ha agradat com ho faig”.

Diu que no es prenen les crítiques com un atac personal: “Crec que si haguessin col·locat en el meu lloc a algú que s’anomenés Pepa, també se l’hauria criticat. Ha estat més pel format que per qui ho fa. Quan recuperes un programa tan antic i amb tanta nostàlgia la gent el vol exactament igual, però això no pot ser perquè les coses canvien i la televisió evoluciona. El Grand Prix no podia tornar tal qual i la productora volia avançar”, assegura.

Les presentadores del Grand Prix reben crítiques | TVE

Cristinini justifica el fitxatge d’una streamer com ella per a televisió

Cristinini és l’encarregada de retransmetre el funcionament de les proves des de la seva cabina. Alguns consideren que parla massa i que descriu en excés d’una manera massa similar al streaming, però ella continua pensant que ho fa bé: “Estic supercontenta de ser la primera que he obert aquest camí. La gent s’acostumarà, queden uns quants programes i el format és així”.

“Estem supercontents amb tot el que hem aconseguit i les dades han estat una bogeria. Tots sabíem que era una aposta arriscada perquè encara hi ha molta gent que no vol els streamers a televisió, però el resultat ha estat positiu”, reflexiona Cristinini. Ha rebut per totes bandes, però també és cert que molta gent ha criticat que se l’ataqui d’aquesta manera. Una de les famoses que s’han posicionat al seu costat, per exemple, ha estat la presentadora Ana Pastor.

Aquesta nit hi ha una nova emissió del concurs de les vaquetes, així que caldrà esperar fins llavors per veure quina és la resposta dels teleespectadors.