Cristinini forma parte del equipo de presentadores de la nueva versión del Grand Prix , que está consiguiendo una buenísima audiencia… y también críticas. No ha gustado que hayan recuperado a Ramón García mientras que sus acompañantes vuelvan a ser jóvenes, de igual manera que tampoco acaba de convencer el papel de la streamer . Ella se ha defendido y ha asegurado que está haciendo lo que se le pidió desde TVE, modernizar el programa. Los comentarios contra ella no han cesado y esto le ha dado alas para justificarse en un directo de Twitch.

Lo primero que ha querido dejar claro es que no le importa que hablen mal de ella: «¿Todos aquellos que me han criticado? Me da absolutamente igual y estoy muy bien porque no les hago caso. Entiendo las críticas al formato, pero aquel que me critique a mí no conseguirá nada. Hay gente que me tiene asco y que criticará todo lo que haga. Por suerte también hay mucha gente a quien sí quién le ha gustado como lo hago».

Dice que no se toman las críticas como un ataque personal: «Creo que si hubieran colocado en mi lugar a alguien que se llamara Pepa, también se le habría criticado. Ha estado más por el formato que por quien lo hace. Cuando recuperas un programa tan antiguo y con tanta nostalgia la gente lo quiere exactamente igual, pero esto no puede ser porque las cosas cambian y la televisión evoluciona. El Grand Prix no podía volver tal cual y la productora quería avanzar», asegura.

Las presentadoras de Grand Prix reciben crítiques | TVE

Cristinini justifica el fichaje de una streamer como ella para televisión

Cristinini es la encargada de retransmitir el funcionamiento de las pruebas desde su cabina. Algunos consideran que habla demasiado y que describe en exceso de una manera demasiado similar al streaming , pero ella continúa pensando que lo hace bien: «Estoy supercontenta de ser la primera que he abierto este camino. La gente se acostumbrará, quedan unos cuantos programas y el formato es así».

«Estamos supercontentos con todo lo que hemos conseguido y los datos han sido una locura. Todos sabíamos que era una apuesta arriesgada porque todavía hay mucha gente que no quiere a los streamers a televisión, pero el resultado ha estado positivo», reflexiona Cristinini. Ha recibido por todas bandas, pero también es cierto que mucha gente ha criticado que se lo ataque de este modo. Una de las famosas que se han posicionado a su lado, por ejemplo, ha sido la presentadora Ana Pastor.

Esta noche hay una nueva emisión del concurso de las vaquillas, así que habrá que esperar hasta entonces para ver cuál es la respuesta de los telespectadores.