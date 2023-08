Rabia contra Cristina Pedroche por un comentario polémico sobre el posparto

Cristina Pedroche ha sido muy real durante todo el posparto, hasta el punto de compartir los problemas que ha tenido con la lactancia materna y la evolución de la barriga en unas fotos reales. Ahora, sin embargo, acaba de compartir una imagen y un mensaje que ha generado un auténtico boom de rabia y odio hacia ella. La ha liado al mostrar cómo tiene el cuerpo tres semanas después de dar a luz, espectacular y prácticamente igual que antes de quedarse embarazada.

Siempre genera cierta rabia ver las recuperaciones exprés de las famosas en tiempo récord, ya que este es un reto inasumible para la gran mayoría de mujeres trabajadoras. En su caso, además, ha dicho que si lo ha conseguido ha sido gracias a la vida sana y el ejercicio… una afirmación que ha gustado todavía menos.

«Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comer sano y meditación», ha escrito. En las fotos se la ve con un biquini que realmente demuestra la evolución de su cuerpo y cuesta de creer que solo tres semanas antes estuviera embarazada.

Escuchar que diga que es posible estar así de recuperada en tan poco tiempo, como decíamos, ha convertido su nombre en la diana perfecta. En Twitter, se ha convertido en tendencia y las críticas han sido muy duras. Este solo es un pequeño resumen de los miles de mensajes críticos con ella que se han llegado a publicar.

Aquest missatge de Cristina Pedroche és molt perillós. Per què ha de ser positiu tenir un ventre pla 3 setmanes després de l'embaràs? L'esclavitut de la bellesa és horrible, però fer-ho pocs dies després d'un part és molt perillós https://t.co/zhHPPE4bLg — David Àvila (@DavidAvilaP) August 5, 2023

Hace casi dos meses que he sido madre, no duermo, no me viene ningún pantalón, no tengo tiempo para nada ya que estoy dando el pecho y me reclama cada hora, pero no critiques a Cristina Pedroche porque sino eres una hater. Pedroche vete a la mierda, hombre ya — Mjrubiosa (@mjrubiosa_) August 6, 2023

Cristina Pedroche dice que el cuerpo tiene memoria y que todo vuelve a su sitio (3 semanas postparto).

Entonces yo, que parí hace 9 meses, mi cuerpo debe tener alzheimer. — Jennifer Gallego (@jennifeeer_gm) August 6, 2023

Quina pena que Cristina Pedroche amb els diners i facilitats que té hagi aprofitat el temps pel culte al cos en lloc d'aprofitar-lo per gaudir del seu bb i descansar.

Ja haguéssim volgut moltes tenir tot el dia lliure "de polvo i paja" per poder estar 100% pel nostre bb — Ojodeloca (@Ojodeloca5) August 6, 2023

el tuit de la cristina pedroche és molt desafortunat perquè diu que si no ets una sílfide 3 setmanes després de parir és perquè no vols. em sembla estupendo que compleixi el seu objectiu, però podria haver escollit millor les paraules — albercoca (@albercocs) August 6, 2023

Lo que se critica de Cristina Pedroche es que señala a las parturientas como responsables de su cuerpo ignorando las circunstancias sociales, personales, familiares de cada una. Cuando trabajas hasta la semana 39 durante 8h quizás no tengas ganas de deporte o meditación. — MP (@MariahPerezS) August 6, 2023

Cristina Pedroche en su receta NO HAY SUERTE NI MILAGROS, “sólo” ha omitido que NECESITAS un PASTIZAL para pagar el tiempo y ayuda de varios profesionales:



– El personal trainner y quien te cuide el bebé

– Sesiones RF

– Etc

⁃ Quien cuide la casa mientras tú haces todo lo… pic.twitter.com/CrbzvPshrA — Judit 🔻 (@judit_sinhache) August 6, 2023

No envidia, es la falta de empatía de Cristina Pedroche con el resto de mujeres a las que, con su mensaje, está culpando de no recuperarse a las tres semanas, porque si ella pudo,las demás también. Poco empático y bastante infantil. — @BerAnS (@Persefonenoega) August 6, 2023

Cristina Pedroche se defiende en un comunicado

Cristina Pedroche ha emitido un comunicado en el que ha querido defenderse. En él, asegura que le hace mucha rabia tener que estarse justificando siempre y deja claro que siempre ha intentado mostrarse real durante el embarazo y posparto de su hija: «Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre. Y es culpa mía por compartir nada, pero no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que este sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío».

«Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y alimentación. He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado por todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo para poder dar vida. Y esto es lo más importante, todo el resto es superficial», prosigue.

Cristina Pedroche insiste en que ha sido sincera y transparente sobre los problemas que ha tenido en el inicio de su lactancia materna: «He hablado de las grietas en mi pecho por los primeros días de lactancia, de las sombras que estoy teniendo durante el posparto e, incluso, que he necesitado una psicóloga perinatal». Considera que ha hecho bien al compartir qué libros ha leído y qué recursos profesionales le han ayudado en este proceso: «Si he compartido mis entrenamientos y la comida ha estado para motivar a tener una vida sana. Repito, esta es mi cuenta personal y mi experiencia».

Se ha querido defender y ha asegurado que, en ningún momento, ha querido hacer pensar que se considera mejor madre que nadie: «Estoy descansando muy poco, cada 2 o 3 horas doy el pecho, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació y todo este revuelo siempre me pasa factura. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental no solo por mí, por mi hija».

Y acaba con un zasca hacia los críticos: «Gracias a aquellos que me entendéis y me apoyáis. A los que no, a todos aquellos que me deseáis cosas tan feas, que me insultéis y que me enviáis todo este odio, os abrazo porque está claro que necesitéis más amor en vuestra vida».