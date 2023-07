Cristina Pedroche, sincera sobre los problemas con la lactancia materna

Cristina Pedroche se ha sincerado sobre los problemas que está viviendo en el posparto. La presentadora se ha mostrado muy real y los fans han aplaudido que deje atrás la perfección falsa que llena los perfiles de Instagram de las famosas. Ha publicado fotografías de la evolución de la barriga en esta primera semana y ahora también ha compartido su experiencia en cuanto a la lactancia materna. Se había estado informando mucho sobre el tema porque tenía claro que quería dar el pecho a su hija, pero parece que no está teniendo mucha suerte en este terreno.

En otro post , Cristina Pedroche ha publicado una serie de fotos en las que se la ve con dos hojas de lechuga en los pechos. No ha enloquecido, sino que expertas en lactancia recomiendan este gesto cuando se forman las primeras grietas en los pezones: «Me pongo a escribir esto ahora que veo la luz al final del túnel para que antes no hubiera podido. Lactancia, qué bonita sonabas cuando estaba embarazada y qué fácil parecía cuando había leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales para aclarar dudas antes de que Laia naciera. Parecía que lo tenía controlado, pero no«.

Cristina Pedroche explica qué problemas ha tenido con la lactancia materna los primeros días de vida de su hija

Explica que la niña se enganchó al pecho perfectamente cuando nació, pero Cristina habría cometido un error al no fijarse como era la cogida: «Solo me interesaba que mamara y me era igual cómo. No pensaba que el dolor que sentía me podría dar problemas y, enseguida, me salieron dos cortes, uno en cada pecho. Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas y dudas de si podría con esto o de si echaría la toalla».

Esta no es una situación fácil, especialmente cuando las hormonas y emociones del posparto están disparadas: «He necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino y que todo lo que hacía era normal». Si lo ha conseguido, dice que es gracias a su familia y a todo un equipo especialista en lactancia materna: «El trabajo que hacen por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento. De verdad, gracias».

Una sinceridad que vuelve a ver recompensada con un montón de comentarios de otras mujeres que le agradecen que aproveche su fama para dar visibilidad a un problema tan extendido entre las madres primerizas.