Cristina Pedroche, sincera sobre els problemes amb la lactància materna

Cristina Pedroche s’ha sincerat sobre els problemes que està vivint en el postpart. La presentadora s’ha mostrat molt real i els fans han aplaudit que deixi enrere la perfecció falsa que omple els perfils d’Instagram de les famoses. Ha publicat fotografies de l’evolució de la panxa en aquesta primera setmana i ara també ha compartit la seva experiència pel que fa a la lactància materna. S’havia estat informant molt sobre el tema perquè tenia clar que volia donar el pit a la seva filla, però sembla que no està tenint molta sort en aquest terreny.

En un altre post, Cristina Pedroche ha publicat un seguit de fotos en les quals se la veu amb dues fulles d’enciam als pits. No ha embogit, sinó que expertes en lactància recomanen aquest gest quan es formen els primers talls en els mugrons: “Em poso a escriure això ara que veig la llum al final del túnel perquè abans no hagués pogut. Lactància, que maco sonaves quan estava embarassada i que fàcil semblava quan havia llegit, estudiat i consultat tants llibres i manuals per aclarir dubtes abans que Laia naixés. Semblava que ho tenia controlat, però no“.

Cristina Pedroche explica quins problemes ha tingut amb la lactància materna els primers dies de vida de la filla

Explica que la nena va enganxar-se al pit perfectament quan va néixer, però Cristina hauria comès un error en no fixar-se com era l’agafada: “Només m’interessava que mamés i m’era igual com. No pensava que el dolor que sentia em podria donar problemes i, de seguida, van sortir-me dos talls, un a cada pit. M’enfrontava a cada toma amb por, dolor, llàgrimes i dubtes de si podria amb això o de si tiraria la tovallola”.

Cristina Pedroche se sincera sobre els problemes amb la lactància | Instagram

Així està vivint el postpart | Instagram

La presentadora s’ha informat sobre la lactància | Instagram

Aquesta no és una situació fàcil, especialment quan les hormones i emocions del postpart estan disparades: “He necessitat molt de temps per entendre’m i tenir la certesa que ho estava fent bé, que anava pel bon camí i que tot el que feia era normal”. Si ho ha aconseguit, diu que és gràcies a la seva família i a tot un equip especialista en lactància materna: “La feina que fan per les dones i la lactància és digna de reconeixement. De debò, gràcies”.

Una sinceritat que torna a veure recompensada amb un munt de comentaris d’altres dones que li agraeixen que aprofiti la seva fama per donar visibilitat a un problema tan estès entre les mares primerenques.