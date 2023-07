Cristina Pedroche ha estat mare de la seva primera filla, per a qui han escollit amb David Muñoz un nom català. La petita Laia els té totalment captivats i la presentadora ha reflexionat sobre aquesta nova etapa en la seva vida. El següent pas ha estat mostrar-se natural i allunyar-se del postureig d’Instagram. Com? En publicar un seguit de fotos que mostren l’evolució del seu cos en els primers dies del postpart, un gest molt demanat per les mares reals que lamenten la ràpida (i gairebé miraculosa) recuperació que mostren les famoses.

En el seu cas, ha publicat l’última foto que va fer-se abans d’anar cap a l’hospital, una altra de quatre hores després del part, de l’endemà i una actual ara que ha passat gairebé una setmana des del naixement de la nena. D’aquesta manera es pot comprovar com ha anat reduint-se la panxa, tot i que com és lògic encara la té una mica inflada. Somrient i contenta, ha acompanyat aquestes imatges d’un missatge sincer que ha estat molt aplaudit.

L’última foto que va fer-se abans d’anar cap a l’hospital | Instagram

Així estava Cristina Pedroche quatre hores després del part | Instagram

També ha mostrat l’endemà del naixement de la nena | Instagram

La presentadora mostra com té la panxa una setmana després del part | Instagram

Cristina Pedroche parla del postpart en una publicació molt aplaudida

Diu que estan sent dies “de molt aprenentatge” i d’encara més “amor”. Com qualifica el postpart? L’ha descrit com un procés “interessant” i amb “moltes pujades i baixades d’emocions”. Reconeix sentir por i tenir moltes dubtes, encara que prefereix quedar-se amb l’amor infinit que sent cap a la petita: “No puc parar de mirar-la i voler estar amb ella pell amb pell tota l’estona”. Creu que trobarà a faltar notar-la a dins de la panxa, però que la sensació de “poder mirar-la als ulls” és “màgica”.

Això pel que fa a la relació amb la nena, però també ha parlat de l’evolució de la seva panxa: “No sento només amor cap a la meva filla, també cap al meu cos per veure com s’ha anat adaptant. Estar tan forta m’ha ajudat i em continua ajudant en tot el procés”, diu en un al·legat a favor de fer esport en totes les etapes de l’embaràs.