Cristina Pedroche i David Muñoz han donat la benvinguda a la seva primera filla en comú, una nena que ha arribat al món aquesta matinada després d’un part bo, natural i ràpid en una clínica madrilenya. Fonts properes a la parella han avançat que la mare i la nena es troben bé i que no hi ha hagut cap mena de complicació.

La revista Semana ha sabut que l’han ingressat en una planta diferent de la de maternitat per evitar filtracions a la premsa, però igualment ha acabat sabent-se. Tot ha anat bé, els pares acaben de confirmar la bona notícia i han publicat la primera fotografia de la nena, per a qui han escollit un nom català: Laia. A la fotografia es veu la presentadora estirada amb la nena a sobre, a qui tant ella com David Muñoz li agafen de la maneta. En el text que l’acompanya, un missatge molt maco: “T’estimarem i protegirem sempre. Laia Pedroche Muñoz“. D’aquesta manera, també anuncien que el cognom de la presentadora serà el primer de la petita.

Cristina Pedroche ja és mare després de molt esperar el naixement de la nena

Fa només unes hores, la tertuliana de televisió compartia una fotografia d’una sessió de fotos amb la gran panxa d’embarassada: “Miro el meu cos i no puc estar més orgullosa del camí que hem recorregut durant aquests mesos creant vida. Ara ja estem preparats per acompanyar-te a néixer, filla meva. Vine quan vulguis, t’estem esperant”. Doncs dit i fet, tenint en compte que la tenia en braços menys de 24 hores després de fer aquesta publicació.

Cristina Pedroche, enamorada de la panxa d’embarassada | Instagram

Cristina Pedroche i David Muñoz celebraven així l’embaràs | Instagram

Molts ompliran aviat el seu Instagram de felicitacions pel naixement de la petita, una nena molt desitjada que els farà molt feliços i canviarà la seva rutina. Vam saber que esperava el seu primer fill per una filtració a la premsa, de fet, ja que ells volien anunciar-ho durant les campanades i se’ls van avançar. Des de llavors, Cristina Pedroche ha anat informant sobre el seu estat i ha mostrat l’evolució de la gran panxa.