Anna Barrachina acaba de revelar que ha patit càncer de pulmó, una malaltia que va forçar-la a abandonar el teatre fa vuit mesos. La icònica Estrellita Verdiales de La Cubana i la Nuri de Ventdelplà ha tingut papers destacats en moltes sèries de TV3, una de les més recents a Merlí. Ha estat molt reconeguda per la seva feina al teatre, a més a més, on ara hi torna gràcies a Nessun dorma. Ha donat detalls de què li ha passat en una entrevista al diari ARA, la que aprofita per explicar com es troba ara que ha superat el mal moment de salut que ha travessat.

“Quan em va arribar el projecte sortia d’una malaltia molt greu. Fa vuit mesos em van detectar càncer de pulmó i vaig decidir deixar el teatre. Havia fet metàstasi al cap. Va ser com si hagués caigut una bomba a la meva vida”, reconeix. L’actriu és conscient que podria haver-li afectat la memòria, encara que l’únic que nota ara és l’equilibri una mica perjudicat. Afortunadament, explica que no ha hagut de sotmetre’s a cap sessió de quimioteràpia.

Els metges van trobar que patia aquesta malaltia, curiosament, perquè sentia que anava de cantó. Després de la radioteràpia al cap, van operar-la el passat mes d’octubre per tal de treure-li un quart de pulmó. Ara sent que es cansa una mica més i ha de prendre unes pastilles, però està contenta en saber que està lliure de la malaltia.

L’actriu Anna Barrachina revela per què ha volgut explicar que ha patit càncer

Barrachina ha decidit treure a la llum el que ha viscut. Per què? En considerar que molta gent passa per davant de la planta d’oncologia de l’hospital i aparta la mirada: “Pensem que no ens toca i quan et toca ho veus tan normal! Per això vull compartir-ho. El càncer continua sent un estigma”. Diu que molts actors lamenten que creuen que no els trucaran si diuen que han tingut càncer, però ella vol feina.

Pel que fa a la resta de l’entrevista, cal destacar alguns titulars potents que ha deixat anar contra la professió d’actriu en general. Ha criticat la manca de conciliació i també el fet d’haver-se sentit encasellada: “Totalment i també m’he sentit jutjada pel sector. La comèdia té molt mala fama tot i que és molt difícil de fer”.