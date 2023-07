Anna Barrachina acaba de revelar que ha sufrido cáncer de pulmón, una enfermedad que la forzó a abandonar el teatro hace ocho meses. La icónica Estrellita Verdiales de La Cubana y Nuri de Ventdelplà ha tenido papeles destacados en muchas series de TV3, una de las más recientes en Merlí . Ha sido muy reconocida por su trabajo al teatro, además, donde ahora vuelve gracias a Nessun dorma . Ha dado detalles de qué le ha pasado en una entrevista en el diario ARA , la que aprovecha para explicar cómo se encuentra ahora que ha superado el mal momento de salud que ha atravesado.

«Cuando me llegó el proyecto salía de una enfermedad muy grave. Hace ocho meses me detectaron cáncer de pulmón y decidí dejar el teatro. Había hecho metástasis en la cabeza. Fue como si hubiera caído una bomba en mi vida», reconoce. La actriz es consciente de que podría haberle afectado la memoria, aunque lo único que nota ahora es el equilibrio un poco perjudicado. Afortunadamente, explica que no ha tenido que someterse a ninguna sesión de quimioterapia.

Los médicos encontraron que sufría esta enfermedad, curiosamente, porque sentía que iba de lado. Después de la radioterapia en la cabeza, la operaron el pasado mes de octubre para sacarle un cuarto de pulmón. Ahora siente que se cansa algo más y tiene que tomar unas pastillas, pero está contenta al saber que está libre de la enfermedad.

Anna Barrachina revela que ha tenido cáncer | TV3

La actriz Anna Barrachina revela por qué ha querido explicar que ha sufrido cáncer

Barrachina ha decidido sacar a la luz lo que ha vivido. ¿Por qué? Al considerar que mucha gente pasa por delante de la planta de oncología del hospital y aparta la mirada: «Pensamos que no nos toca ¡y cuando te toca lo ves tan normal! Por eso quiero compartirlo. El cáncer continúa siendo un estigma». Dice que muchos actores lamentan que creen que no les llamarán si dicen que han tenido cáncer, pero ella quiere trabajo.

En cuanto al resto de la entrevista, hay que destacar algunos titulares potentes que ha soltado contra la profesión de actriz en general. Ha criticado la carencia de conciliación y también el hecho de haberse sentido encasillada: «Totalmente y también me he sentido juzgada por el sector. La comedia tiene muy mala fama a pesar de que es muy difícil de hacer».