Lau Gibert: «TV3 necesitaba un programa como ‘Eufòria’ para modernizarse»

Lau Gibert (Lloret de Mar, 2005) participó en La Voz Kids y también fue finalista en Idol Kids , pero es el paso por Eufòria lo que más repercusión le ha dado. Ella fue la tercera eliminada de la primera edición, pero ha conseguido hacerse un lugar en la música catalana con cuatro singles y una actuación en el Westfield Music Festival en La Maquinista de esta noche. El Món habla con ella por saber cómo fue su experiencia en el programa de TV3 y para averiguar si los concursantes son realmente tan amigos como parece.

Te vimos de muy pequeña en La Voz Kids e Idol Kids, dos talents de mucha audiencia en España. ¿Fueron experiencias muy diferentes a la vivida en Eufòria ?

Eufòria no tiene nada que ver con ninguno de los otros dos. La Voz Kids fue muy especial porque solo tenía 12 años cuando participé y Melendi me seleccionó para su equipo, pero me eliminaron pronto. En Idol Kids llegué a ser semifinalista, pero continúa sin ser tan guay como Eufòria . Si este me ha gustado tanto es porque es un concurso catalán, hemos hecho mucha piña con los compañeros y todo es mucho más personalizado porque solo éramos 16 personas y no 70 como en los otros concursos… En Eufòria te hacen sentir más protagonista, más especial, válida y necesaria.

Formaste parte de la primera edición de Eufòria , la que ni TV3 ni nadie sabía si funcionaría porque era un formato nuevo. ¿No te dio miedo este riesgo?

Mi profesora de canto me dijo que estaban haciendo un casting para buscar cantantes. Creía que TV3 querría que cantáramos habaneras en Eufòria , ya que no había ningún formato musical moderno en la cadena. Tenía mis dudas, la verdad, pero finalmente me apunté. Me cogieron y, poco a poco, fui dándome cuenta de que la idea era muy buena y, al final, fue genial. TV3 necesitaba un programa como Eufòria para modernizarse y arrancar entre los jóvenes.

Laura Gibert habla de la experiencia en Eufòria | Mireia Comas

¿ Eufòria ha supuesto un antes y uno después también en tu vida personal?

Sí, soy una Laura totalmente diferente como persona y también en el ámbito artístico y creativo. Ha sido un aprendizaje en todos los sentidos, ha sido muy fuerte. ¡Sobre todo darme cuenta de que estaba paseando por TV3 y los trabajadores me saludaban por mi nombre! Conocías a todo el mundo y con el resto de concursantes nos hicimos amigos de verdad gracias al hecho que nos fueran repartiendo en grupos de cuatro cada semana, ya que, sí o sí, te tenías que llevar bien y personas que nunca me había imaginado que podrían ser amigas mías, ahora lo son.

¿Entonces la amistad y el buen rollo que transmitíais en las galas entre vosotros era cierto, no estaban escondiendo la competitividad para blanquear el concurso?

Todos nos presentamos para llevarnos el premio, está claro, no te dejarás ganar por nadie. Creo que en la vida, en general, tú tienes que ponerte por delante de cualquier otra persona. Primero voy yo, e igual en Eufòria . Es fuerte que nos hayamos hecho tantos amigos, por eso, ¡es que ahora son mis mejores amigos del alma!

¿Y qué hay de cierto en todos los rumores que ha habido sobre las relaciones amorosas que habrían surgido entre vosotros? Se habla de una relación tuya con un compañero, con Edu.

Estoy muy bien, no me puedo quejar. Yo allí adentro he encontrado amor… de todos los tipos. Se ha hablado mucho de nuestra relación porque la gente tiene mucha boca , pero no tienen ni idea. La gente habla mucho sin saber nada ni por dónde hemos pasado o el nivel de madurez que tenemos. Prefiero no hablar, mantenerme al margen y vivir mi vida. No tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago.

Ser la tercera expulsada puede parecer un hándicap, pero ¿acabó ayudándote a no tener tanta presión como la que acabarían teniendo los finalistas?

Exacto, esto me ha permitido poder estar centrada en mi carrera e ir sacando mis canciones poco a poc. He tenido la suerte de que una discográfica ha confiado en mí. Ser finalista no te garantiza tener un lugar porque, al final, Cataluña no puede abarcar 16 artistas de la primera edición y ahora 16 artistas más de la segunda. Yo no sé si Cataluña podrá abarcar a todos los eufóricos .

La ex concursante está empezando a triunfar en la música | Mireia Comas

Eufòria ha ayudado, precisamente, a acentuar este boom de artistas catalanes y jóvenes. ¿Esto es bueno para la industria o la satura?

A mucha gente no le parece bien que nos den esta oportunidad, otros artistas ven injusto que ellos estén trabajando mucho y que los concursantes de Eufòria tengamos más repercusión que otros más independientes y emergentes. Creen que los estamos quitando el sitio, pero que nosotros hayamos estado aquí no quiere decir que no hubiéramos trabajado antes. Entrar en un casting implica mucho trabajo detrás también y si hay gente a quien no le parece bien… Pues es lo que hay. Si nos han cogido será por algo, porque hemos trabajado y porque tenemos algo dentro. En mi caso, yo he tenido que trabajar mucho para tener la voz que tengo y para bailar de la manera que bailo. Que hemos tenido suerte de entrar en un casting y quizás le hemos sacado el lugar a alguien otro, pues sí. Pero esto no quiere decir que yo haya trabajado menos que ellos.

¿Que tienes tú que no vieron en los otros aspirantes a quienes rechazaron? ¿Qué ofreces que ellos no?

Creo que mi edad hace que tenga más potencial. Tengo 18 años y no 25 o 30. De aquí a 10 años, ¡todavía tendré 28! Creo que esta es una de las cosas que hace que la gente esté apostando por mí porque con solo 18 años ya he actuado en el Palau Sant Jordi, por ejemplo. Llevo mucho recorrido y esto me ayuda a venderme mejor. También es importante que sepa bailar bien, porque me ayuda a ser más completa. Es bueno que cante desde que tengo cinco años y que me haya trabajado mi manera de cantar para que sea diferente. Además, intento ser lo más versátil posible.

En Eufòria cantaste temas más urbanos. ¿Siempre te ha gustado este estilo de música o te lo impusieron?

Yo siempre he sido de cantar baladas y, de hecho, la lista de 30 temas que propuse cuando me cogieron en Eufòria estaba llena de canciones de estas tristes y depresivas. Nunca jamás me había imaginado cantando y bailando temas urbanos, nunca lo había hecho. En la primera gala me dieron una canción de Dua Lipa y no me gustó nada, ya que sabía que lo haría mal porque no era mi estilo y nunca lo había hecho. En la primera gala lo acabé haciendo fatal, está claro, y siempre pienso que habría entendido que me hubieran eliminado entonces porque fue un desastre. Es dramático… siempre que me la ponen, pido que la quiten. Me costó mucho y recuerdo leer las críticas que escribieron sobre mi actuación en las redes sociales y pasarlo mal.

«Recomiendo mucho a los futuros concursantes de ‘Eufòria’ que pidan ayuda psicológica porque esta es una experiencia traumática tanto como si eres el tercero eliminado como si acabas siendo finalista»

¿Leer críticas tan feroces te fue muy difícil en un principio?

A mí siempre me ha dado un poco igual el que la gente diga de mí. De hecho, en Idol Kids lo había pasado mal al recibir mis primeras críticas y, al final, me di cuenta de que tenía que hacer mi vida y decidir qué quería hacer. Si hay gente que quiere criticar lo que hago, pues serán ellos quienes pierdan tiempo. No negaré que hace daño leer ciertas cosas, por eso, sí que hace daño.

¿En Eufòria os ofrecían algún tipo de ayuda psicológica para aprender a gestionar esta avalancha de comentarios?

No, nada. Éramos nosotros nuestros mismos psicólogos. Estamos muy cuidados allí dentro, pero no teníamos psicólogo. Carol Rovira nos ayudaba a sincerarnos desde el papel de profesora de interpretación, pero nuestro apoyo real éramos nosotros mismos. Recomiendo mucho a los futuros concursantes de Eufòria que pidan ayuda psicológica porque esta es una experiencia traumática tanto como si eres el tercero eliminado como si acabas siendo finalista. Hagas lo que hagas, tienes muchísima presión y mucha gente mirándote y con la libertad de opinar.

¿Cuál ha sido lo peor momento de Lau Gibert en el programa de TV3? | Mireia Comas

¿Creus que la etiquet de Lau de Eufòria te acompañará siempre? ¿Te gusta o te molesta?

Espero que no y trabajaré mucho para conseguir que dejen de pensar de mí así. Obviamente, mis raíces están ligadas al concurso y nunca me desataré del vínculo que tengo con el programa. Ahora bien, Lola Índigo y Aitana han dejado de estar relacionadas directamente con la etiqueta de Operación Triunfo a pesar de ser ex concursantes. Pues yo aspiro un poco a esto. No me gustaría ser la Lau de Eufòria siempre. Creo que este ha sido un aprendizaje y un empujón, pero me gustaría crearme un nombre y tengo que superar un poco esta etapa. No hay que ser Laura de Eufòria porque quizás acabará habiendo más, de Lauras de Eufòria .

En vuestra edición no cobrabais dinero, pero se ha reivindicado que este trabajo merece un sueldo y en la segunda sí que han tenido una compensación económica. ¿Qué piensas al respecto?

Nosotros nos presentamos en el programa sin saber cómo iría. Creo que lo más bonito de nuestra edición fue que construimos el programa y gracias al trabajo de todos nosotros, así como del equipo que lo hizo posible, los de la segunda edición han podido cobrar dinero. Si me dan a escoger que cobren los de la segunda edición o que no, yo siempre preferiré que cobren porque les haces un bien a ellos. Quién sabe si esto continuará triunfando o no. Ahora las discográficas nos han cogido a nosotros, pero a ver qué discográfica quiere volver a coger otro eufórico … Que les vaya el mejor posible y si pueden tener la oportunidad de cobrar que no tuvimos nosotros, pues perfecto. Se trata de ir mejorando cada año. Seguro que Eufòria 3 será todavía más guay .

¿Has visto esta segunda edición? ¿Los nuevos concursantes os pidieron consejo y habéis tenido relación con ellos?

Sí, cada semana íbamos comentando las galas. Con quién más afinidad he tenido ha estado con Natàlia, a quien también expulsaron en la tercera gala como a mí. Hemos hablado bastante y quizás les dimos algún consejo antes de la primera gala, pero no hemos querido dar muchos. La experiencia la tenían que vivir ellos y yo no soy nadie para ir allí a decirles qué tenían que hacer o como sería; era mejor que no se prepararan para las veces porque, si no, no aprendes. Los de Eufòria 1 no teníamos que venir aquí a dar consejos, era su momento y nos teníamos que mantener al margen.

¿Crees que Jim es una justa ganadora?

Totalmente, me ha gustado mucho que ganara ella. Me parece muy acertado porque es alguien diferente, tiene un talento brutal y es increíble. Ella es una de las mejores amigas de Joan de Eufòria 1 , coincidimos en una fiesta, se puso a cantar y le recomendamos que se presentara al programa. Ella no lo tenía claro y mira… A veces, el poder de una decisión es muy fuerte. Envió un formulario, se presentó a un casting, inició un camino en un programa y ahora tiene una discográfica y hará un montón de conciertos.

Explica cómo ha sido su paso por Eufòria | Mireia Comas

¿Cuál fue tu peor momento en Eufòria ?

La peor fue mi última gala, cuando me eliminaron. Aquel lunes había muerto mi abuela, que lo era todo por mí porque me había hecho de madre a raíz de la muerte de la mía cuando yo solo tenía 12 años. El martes estuve al tanatorio, el miércoles al entierro y después a ensayar deprisa… El día antes de la gala no me sabía la letra y lo estaba pasando muy mal. Me eliminaron y me afectó muchísimo porque nunca había trabajado tanto y, aun así, me echaron. No me lo creía, creo que no me lo merecía porque había trabajado muchísimo, el resultado estuvo bien y aquella actuación es la que más visualizaciones ha tenido en YouTube. No me lo merecía, si lo miro con perspectiva. Tuve una carga mental muy bestia aquella semana y he tardado mucho en asimilar todo lo que me pasó entonces.

Esta tiene que ser una experiencia que cuesta de asimilar.

Hoy en día la empiezo a llorar, a mi abuela, y empiezo a sentir la ansiedad de todo lo que viví aquellos meses… fueron demasiadas cosas. No tienes tiempo de asimilar todas las cosas buenas y malas que vives entonces. Aquel verano estuve en una nube de felicidad que no era falso, pero que sí que camuflaba todas las cosas malas. No me he parado ni un segundo y he hecho muchísimo trabajo. Cuando he podido respirar un poco ha sido cuando me he dado cuenta de todo lo que he vivido.

Permanent , tu último single , se lo dedicas a tu madre.

Sí, a ella y a Laura pequeña. He encontrado mucho de menos la figura materna desde que no está, he echado de menos poder hablar con una mujer. En esta canción me dirijo también hacia mi versión pequeña, una niña que lo ha pasado muy mal. Y creo que, precisamente por los malos momentos que he vivido, he sabido gestionar bien mi experiencia en Eufòria , la ruptura con mi pareja cuando estaba participando en el programa, la muerte de mis abuelos… Han sido muchas cosas a asimilar.

Gibert reconoce que le ha costado asimilar todo el que ha pasado | Mireia Comas

¿Cómo es el estilo musical de Laura Gibert?

Estoy empezando, así que todavía estoy encontrando mi estilo y mi camino. Estoy muy contenta porque empiezo a actuar y estoy trabajando despacio. Mi estilo es un pop urbano, aunque me gusta todo y los cuatro singles que he sacado son muy diferente entre ellos. Todavía me estoy descubriendo y definiendo como artista.

Haces música en catalán. ¿Es tu idea hacerlo siempre en tu lengua?

Estoy abierta a todo, pero ahora mismo canto en catalán porque mi público es catalán y porque es mi lengua. Estoy muy orgullosa de poder cantar en catalán y que la música catalana se esté haciendo más grande e incluya cada vez a más artistas. ¡Hay canciones muy bien paridas! Empieza a haber gente muy fuerte en este idioma y ostras, es muy guay . Si algún día surge hacer alguna canción en castellano, pues ya veremos. En inglés supongo que no porque este es un mundo demasiado enorme y es casi imposible entrar.

Cada vez hay más música en catalán, pero ¿la gente realmente escucha canciones en catalán?

Tenemos que continuar reivindicando la música en catalán. Me atrevería a decir que solo un 3% de mis amigas escuchan música en catalán y esto me da rabia. Ponle un 5% porque me escuchan a mí… pero si me escuchan es porque me conocen. Ahora toca ponernos música en nuestro idioma porque si hablas catalán en casa, o aunque no lo hagas, es lo que toca porque es música muy buena.