Laura Rosel se ha despedido de los oyentes de El matí de Catalunya Ràdio en un último Accent Rosel muy especial. La emisora pública ha decidido apartarla después de tres temporadas en las que ha quedado por detrás de los números de la competencia, de Basté en RAC1, y será Ricard Ustrell quien ocupe su silla a partir de la temporada próxima. Su último día ha estado marcado por un montón de despedidas y agradecimientos de las principales voces que le han acompañado en esta aventura. Han sonado canciones de despedida y han preparado un final de fiesta con los mejores momentos.

La periodista, muy emocionada, ha querido decir unas palabras llenas de significado: «Hasta aquí, aquí acaba esta aventura increíble que ha sido hacer El matí de Catalunya Ràdio . Ha sido un honor hablar ante este micrófono poderoso, madrugar para todos vosotros durante los últimos tres años, ver cómo se hace de día a través de estas ventanas que son un privilegio y ver cómo el mundo se quita el sueño de las orejas, ser vuestro despertador, acompañaros de ruta con el coche o al autobús o almorzando en la cocina o en la ducha. A pesar de todas las mañanas que no he visto despertarse a mis hijas, a pesar del sueño, las rascadas, a pesar de los pinchos de esta silla caliente… ha merecido la pena«.

«Empezamos cuando todavía teníamos que llevar la mascarilla puesta y estábamos separados por dos metros que eran infinitos también dentro del estudio y en la redacción, sin ni siquiera poder reunirnos con el equipo. Han sido 3 años que valen por 10 o por 20… extenuantes, pero también emocionantes y vibrantes, en los que hemos aprendido, hemos llorado, hemos reído mucho, hemos sufrido, nos hemos indignado y hemos soñado a través de la radio. Hemos vivido grandes momentos en antena hablando con Rosalía, con el Serrat, con Raimon, con el Luis Llach, María de Mar Bonet, con Juan Diego Botto, C. Tangana, Susan Sarandon, Ariadna Gil, Alèxia Putelles, Andrés Iniesta y una lista larguísima de nombres de primera fila de todos los ámbitos», ha insistido. Le ha gustado recordar que han compartido los últimos años del Pau Riba, además: «Él ha sido el último hippie, el único músico alado y el padre del rock catalán. Lo echo mucho de menos».

Laura Rosel ha estado tres temporadas en El matí de Catalunya Ràdio

Laura Rosel aplaude el trabajo hecho en El matí de Catalunya Ràdio

En estas tres temporadas, cree que han puesto la lupa en temas muy importantes. Entre ellos, ha destacado algunos: «Hemos hecho reportajes a fondo sobre la violencia machista, la comunidad LGTBI, el acoso, la infravivienda, la represión en países como Irán, la sequía, los campesinos que siempre han estado y siempre estarán, la salud del catalán en las aulas, los refugiados, la salud mental, las prisiones o la pobreza energética».

Y también ha agradecido el trabajo de los colaboradores: «Hemos tenido a los mejores de cada casa. Anna Guitart, Jaume Sisa, María Nicolau, Àlex Gorina, Albert Pla, Laura Fa, Carme Junyent, Queco Novell, la Marina Rosell, Toni de la Torre. Hemos tenido a los mejores y los quiero dar las gracias a todos ellos por la confianza, por la generosidad y los buenos ratos de radio que hemos pasado juntos. También por enseñarme tantas cosas». Laura Rosel aplaude haber hecho las tertulias más paritarias y plurales, con más mujeres que nunca en antena: «Tengo que agradecer a los tertulianos el buen tono, las ganas de construir y el fairplay conscientes que las tertulias son el talón de Aquiles de la radio pública y que, a menudo, son como se pueden hacer y no como se quieren hacer». «Hemos apostado convencidos y tozudos por la lengua catalana, que es la razón de ser de esta casa», dice.

No ha faltado un zasca hacia la competencia y hacia la dirección de Catalunya Ràdio: «A todo esto, hemos recortado distancias con RAC1 en una etapa de cansancio de la política y con la actualidad muy y muy aletargada. Con una competencia que no lo olvidemos, nos lleva 14 años de ventaja. Y hemos intentado hacer la radio que creo que es la radio que escucha y que acompaña, que es rápida y que es consciente con la cabeza en la calle. Y podríamos haber hecho mucho más porque nos merecíamos una apuesta más firme. Con tres años no llega, la radio quiere tiempo y quiere confianza, quiere acompañamiento. El encargo era enorme y no lo teníamos nada fácil, levantamos este programa en solo 10 días. Nos conocimos con el equipo a pelo y directamente. Asumimos el precio personal y profesional de lanzarnos a la piscina sin dudar, conscientes en todo momento de la enorme responsabilidad y, a la vez, del inmenso privilegio que es hacer radio en la radio nacional de Cataluña y hablar cada día desde uno de los micrófonos con más alcance del país».

Laura Rosel participa en el programa de los 40 años de Cataluña Ràdio | CCMA

«Y nos vamos con la cabeza muy alta, contentos y me voy muy agradecida al equipo que lo ha hecho posible; un equipo de la casa, que por eso la radio es pública. Con gente que lleva aquí media vida y otros que todavía lo tiene casi todo por hacer. Hemos hecho tándem y hemos sumado los unos con los otros. No me quiero dejar a nadie porque algunos de ellos acaban también hoy su etapa aquí. Y tengo que mencionar especialmente tres nombres que son Judit Pastor, Arnau Maimó y Albert Segura porque no han dejado de pedalear ni un segundo porque si lo hacían, se nos llevaba la corriente. Han aguantado lo que no está escrito. Para empezar, me han aguantado a mí y han hecho de parachoques y de motor. Gracias a los tres por darlo todo, no nos hemos matado de milagro y creo que nos hemos cuidado bastante», ha añadido.

«Gracias a todos, gracias a toda la gente de Informativos y de Deportes, a los equipos técnicos y de producción de Catalunya Ràdio. Gracias a Raquel, que me ha traído cada día un litro de café, gracias a Carlota y a Joana por no tenerme en cuenta nada y gracias a todos vosotros por escucharnos, por acompañarnos y por pedirnos más, por ser exigentes y por enviarnos tanta y tanta energía estos últimos días que nos ha llegado. Solo me queda deciros gracias y hasta pronto«, se ha despedido.