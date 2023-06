Roger Berruezo: «Los nuevos artistas catalanes cantan todos igual»

Roger Berruezo (Maçanet de la Selva, 1985) ha destacado como un exitoso actor de teatro musical, una pasión que compaginará a partir de ahora con la música en catalán. El protagonista de la adaptación de Pretty Woman , Mar i cel o Company ha estrenado Tornar a volar junts , una canción con la que inicia su aventura en solitario. En pocos días ha conseguido más de 27.000 visualizaciones, así que parece que la incursión en este mundo está siendo buena. También se le ha visto en series de Antena 3 y TVE. El Món habla con él para averiguar si cambiará totalmente la pantalla por los micrófonos.

¿Nervioso y emocionado por esta nueva faceta profesional?

Esta es una de aquellas cosas que añades a la lista de todo lo que quieres hacer en tu vida. Empezar esta aventura me hace mucha ilusión y estoy muy emocionado, sobre todo por el hecho de cantar un primer tema en catalán porque lo echo de menos. Trabajo bastante en Madrid y hago muchas cosas de audiovisual en castellano, así que me gusta mucho poder cantar en mi lengua. Siempre he hablado catalán en casa con mis padres y estoy contento de este inicio. No sabemos hacia donde irá y hacia dónde volaremos, pero de momento hemos arrancado el vuelo.

¿Se trata de un renacimiento?

No me esperaba nada poder hacer esto y, de repente, me emocioné y me cambió toda la energía. Quizás sí que es un renacimiento. Hasta ahora teníamos al Roger que hace musicales, el Roger que hace teatro, el Roger que hace alguna serie… este es un Roger que canta en solitario y que tengo ganas de experimentar.

Roger Berruezo habla del cambio profesional que ha experimentado | Mireia Comas

¿Había hecho algún concierto más íntimo con covers de otros artistas. ¿Por qué arriesgarse a hacer este cambio ahora?

De conciertos intimistas con unas cien personas de público he hecho bastantes, sobre todo con mi guitarrista y la percusión. Me gusta mucho hablar y en los conciertos me enrollo máximo, digo mis tonterías y la gente ríe. Y si lo hago ahora es porque me surgió la oportunidad. Solté la pregunta a la persona adecuada en el momento adecuado porque creo que no perdemos nada por preguntar. Me dijeron que podríamos hablar, que lo negociaríamos después de Reyes. ¡Nunca había deseado tanto que llegara aquel día! Fue el mejor regalo de Reyes. Hemos empezado con este tema, pero estamos trabajando en un segundo y en un tercero.

¿Qué puede aportar usted como cantante? Entra en un mundo con muchísima competencia.

Creo que yo puedo aportar la verdad que siempre me acompaña. Siempre intento expresar una verdad real y creo que consigo una proximidad con aquel que me ve o escucha, confío poder aportar algo diferente. De momento no llevaré las uñas largas y los tops estos cortos y modernos. Muchos amigos me dicen que soy un niño antiguo porque me gusta más la música de hace años, de hecho. Soy más bien clásico.

¿Cuál es el estilo de Roger Berruezo?

Mi estilo musical todavía se está buscando. Como no tengo un perfil muy claro, esta es una cosa más difícil de encontrar. Sí que es cierto que me siento más cómodo en registros crooner , un estilo en el que la voz esté más presente y limpia sin efectos o mucha postproducción.

El actor de teatro musical quiere probar suerte como solista | Mireia Comas

¿Es este el futuro que quiere? ¿Centrarse exclusivamente en la música? ¿O la compaginará con el teatro musical?

No quiero centrarme en esto, no quiero dejar el teatro musical. De hecho, este septiembre vuelvo con Pretty Woman a Madrid. Mi idea es compaginar los dos trabajos, aunque no sea fácil. No es sencillo ni para mí ni para la discográfica. El cantante que solo se dedica a esto tiene la agenda disponible para hacer toda la promoción que haga falta, mientras que yo lo tengo difícil para encontrar un agujero o una fecha. Además, el público quizás se pregunta qué quiero hacer yo ahora. ¿En qué quedamos? ¿Soy cantante o actor? Pues mira, si me dejan hacerlo todo… Yo lo intentaré.

El videoclip está grabado en el Pantà de Sau en un momento de sequía extrema, lo que hace que las imágenes sean impactantes.

No le he dicho a nadie esto, pero antes de este primer tema hice otro. En esta demo original, fuimos a grabar al Pantà de Sau porque vi que el suelo estaba muy seco y me llamó mucho la atención. Teníamos más localizaciones, por eso, por ejemplo una casa de estas modernas con una infinity pool . El problema es que las imágenes en el pantano no encajaban con estas de la casa, eran demasiado potentes y demasiado épicas. Empezamos a grabar allí pensando en aquel otro tema, pero finalmente no salió. Cuando grabamos el de ahora, recordé que tenía las imágenes del pantano y que, en un momento concreto, abría los brazos y aquello iba bien con el título Tornar a volar junts. Pensé que podríamos aprovecharlo y acabamos yendo al pantano cuatro o cinco veces más para hacer este videoclip. Son unas imágenes muy potentes que, por suerte, ya no se pueden repetir porque ha llovido y vamos viendo cómo está subiendo el agua.

¿Se siente más frágil y vulnerable en esta faceta?

Me pasa mucho. Ahora que empiezo a conceder entrevistas, me siento más nervioso que nunca. Siempre he estado acostumbrado a hablar de espectáculos en los que trabajo y me ha sido fácil de defender, pero ahora hablo de cosas íntimas y me siento más desnudo o vulnerable. A la vez, pero, es muy bonito.

Este sencillo habla de la posibilidad de tener una segunda oportunidad. ¿Expresa sentimientos propios aquí?

Creo que cada uno, por suerte, puede encontrar un significado en cada canción y llevarla a su terreno. En este tema, una pareja te pide una segunda oportunidad, pero tú crees que no es el momento. Es curioso esta cosa de la música, que es nueva para mí, que hace que un tema pueda ser veraniego y movido, mientras que la letra es más melancólica. La música te lleva a bailar mientras que, aquello que dice, no es de bailar.

Está preparando otras canciones, nos ha dicho. ¿Serán del mismo estilo?

El segundo tema que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es más electrónico. Estamos buscando y encontrando el estilo y el camino todavía.

Roger Berruezo reflexiona sobre la industria musical catalana | Mireia Comas

Su primer single es en catalán. ¿También lo serán las otras canciones?

De momento sí. La idea es hacer alguna otra en castellano, por eso, y quizás una en italiano porque me gusta mucho. En inglés seguramente no, a pesar de que se me dé bien, porque no creo que este sea el lugar de hacer temas en este idioma porque puede quedar un poco extraño. Quién sabe, por eso. Estoy abierto a hacerlo todo, aunque tengo ganas de empezar en catalán.

¿Por qué en catalán? ¿Como reivindicación? ¿O, simplemente, porque se siente más cómodo?

Es importante reivindicar la música en catalán y, de hecho, mi discográfica quiere apostar mucho por los cantantes de aquí y potenciar el artista más catalán. No nos tenemos que olvidar, por eso, que este es un mercado muy extenso y quien sabe… quizás de aquí a un tiempo hago la versión en castellano del primer tema que he sacado. Los estilos también son diferentes dependiendo de si lo haces en catalán o en castellano. Ayer, por ejemplo, escuchaba a un cantante que hacía un catalán con un tipo de acento inglés. ¿Por qué no puede vocalizar? ¿Qué está haciendo? Al final, un libro o una canción tiene que enviar un mensaje y tiene que llegar bien. Si no vocalizas y no haces entender qué dices, pues el mensaje no llegará.

¿Considera que hay que continuar apostando por la música en catalán? ¿Qué momento atraviesa la industria ahora que intenta hacerse un sitio en ella?

Creo que empieza a haber muchos cantantes catalanes. TV3 ha potenciado que haya más artistas catalanes muy y muy jóvenes con Eufòria , que ha generado un boom . Los nuevos artistas catalanes son muy jóvenes y cantan todos igual, hacen canciones muy similares y van demasiado a lo mismo. Tendríamos que experimentar otros estilos u otras maneras de hacer. Y, sobre todo, sin olvidar que no todo es la Rosalía.

«TV3 ha potenciado que haya más artistas catalanes muy y muy jóvenes con Eufòria, que ha generado un boom. Los nuevos artistas catalanes son muy jóvenes y cantan todos igual, hacen canciones muy similares y van demasiado a lo mismo»

¿Qué piensa de su faceta de actor? Ha trabajado para productoras importantes y con gente tan relevante en el sector como Àngel Llàcer o Manu Guix.

Empecé a estudiar Diseño gráfico y, un día, un concurso en un karaoke me llevaron a presentarme al casting de un musical. Dos o tres días después, me dieron la oportunidad de verme como protagonista y decidí dejarlo todo y empezar a estudiar comedia musical en la Coco Comín. Un año y medio después, estrené mi primer musical con Ángel Llàcer y Manu Guix en el Coliseum de Barcelona. Desde entonces, que sería el 2008, he tenido la suerte de hacer muchos más y, además, he ido haciendo series y películas. Me siento muy afortunado y agradecido.

¿Hay más trabajo en Barcelona o a Madrid? ¿Dónde pasa más temporadas?

Ahora mismo no vivo ni en Barcelona ni a Madrid, estoy siempre de viaje entre las dos. Tengo mis padres en Maçanet de la Selva, que es donde tengo todas las cosas que voy moviendo en los traslados. Cuando vengo a Barcelona intento quedarme a casa de alguien, si veo que es poco tiempo, y ahora vuelvo a Madrid y estoy buscando piso allá porque será una larga temporada. Tengo ganas de tener mi base, por eso, pero es difícil. He trabajado más en Madrid en nivel audiovisual, aunque en Barcelona he hecho más música.

El teatro musical vive un boom a Madrid en comparación a Barcelona | Mireia Comas

Ha participado en series en Antena 3 y en TVE, pero usted lamenta no haber trabajado nunca TV3.

No he estado nunca en TV3, lo he intentado alguna vez y nunca ha salido la opción, es una cosa muy extraña. No sé por qué, pero confío que mi camino sea todavía muy largo y que haya tiempo de poder hacerlo… Esta también es una más de mi lista de cosas a hacer, poder trabajar en catalán y hacer alguna serie o película en este idioma. Mucha gente me pregunta por qué no he hecho nada en TV3 cuando he estado a Mar i cel , que es el musical en Cataluña, he hecho Cop de rock y un montón de cosas. Pues no lo sé. Seguramente te ven y oyen tanto en castellano, que no creen que seas catalán y no te llaman. A veces lo pienso, que tendría que estar más presente en las redes sociales en catalán porque es lo que ahora funciona.

También estamos en un momento en el que la gente joven va muy fuerte y en TV3 quieren a gente joven para todo, pero también al resto de mundo audiovisual y en los musicales también está empezando esta obsesión. Ya no tienen actores de veinte-y-pico o treinta que hace ver que están en el Instituto. Ahora quieren a gente joven de verdad y yo, ahora mismo, ya no doy por joven-joven pero tampoco por alguien mayor. He trabajado en productoras catalanas y españolas. Estar con Ángel Llàcer fue muy divertido, es un personaje que ya lo conocemos. Con Manu Guix también fue muy especial porque lo admiras. Espero volver con ellos en algún momento.

«No he estado nunca en TV3, lo he intentado alguna vez y nunca ha salido la opción. Seguramente te ven y oyen tanto en castellano, que no creen que seas catalán y no te llaman»

Ha hecho teatro musical a Madrid y Barcelona, ¿aquí cuesta más que funcione?