Jim se sincera y reflexiona sobre el final de la etapa en ‘Eufòria’

Jim todavía no se cree que sea la ganadora de la segunda edición de Eufòria . Ha pasado casi un mes de la gran final, un programa con sorpresa que la convirtió en una de las cantantes más deseadas del momento. Ahora que también ha acabado la actuación que tanto preparaban en el Palau Sant Jordi, todos los concursantes se quedan vacíos y se dan cuenta de que, ahora sí, ha acabado esta experiencia definitivamente. En el caso de la de Granollers, ha compartido un par de reflexiones en su perfil de Instagram que demuestran cómo está ahora.

«Mucha adrenalina, pero creo que lo que mejor define lo que sentí allí arriba se llama Euforia . Ha sido un sueño hecho realidad y poder compartirlo con mis compañeros ha sido todavía mejor, creo que nos ha marcado por siempre jamás y pase lo que pase siempre recordaremos los momentos vividos encima de aquel escenario», dice sobre los conciertos en el Sant Jordi. Jim reconoce que ahora mismo tiene «un cúmulo de emociones» que pasan desde la felicidad «hasta la pena» porque todo se ha acabado: «Es el final de una etapa preciosa y muy intensa que, quieras o no, creo que echaremos de menos y todavía queda asimilarla».

Ha aprovechado para agradecer a todo el mundo que le ha ayudado en esta aventura, así como ha aplaudido la amistad que se ha forjado con los compañeros: «Han hecho que este viaje sea mucho más mágico«. Alèxia, una de las otras finalistas, ha respondido esta publicación con un mensaje que evidencia que realmente se han hecho amigas: «Qué suerte vivir esto contigo… te quiero».

Jim habla del concierto en el Palau Sant Jordi | Instagram

La ganadora del concurso de TV3 revela cómo se siente ahora que ha acabado

La flamante ganadora también ha compartido sus pensamientos sobre la gran final. Ha convertido su perfil de Instagram en un gran escaparate en el que se sincera con los fans que ha conseguido en su paso por el concurso de TV3: «Me ha pasado el tiempo tan rápido… Hace nada estábamos en la Gala 1 y ahora se ha acabado. Si me hubieran dicho hace tres meses que viviría todo esto, no me lo habría creído. Todavía sigo un poco en shock. Parece mentira que en tan poco tiempo te pueda marcar tanto una experiencia, de la que tengo claro que nunca me olvidaré».

Así vivió Jim la gran final | Instagram

La ganadora de Eufòria todavía no asume qué ha pasado | Instagram