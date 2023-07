Espartac Peran habla de su imitación en el ‘Polònia’ de TV3

Espartac Peran ha acudido a La tarda de Catalunya Ràdio y ha concedido una entrevista divertida en la que ha repasado su trayectoria, a la vez que también ha explicado a qué se dedica actualmente. El presentador de Mataró es el director del Atrapa’m si pots en TV3, un concurso que está haciendo una audiencia increíble y que durante el verano se emite cada día. Para promocionar este y otros proyectos, ha charlado con los presentadores del XL que se están ocupando del programa de Carod durante las vacaciones. Solo empezar ha habido un momento muy gracioso con Juliana Canet, que le indignaba al decirle que es «como un tío» para todos ellos: «Y puedo ser como un primo, ¿no?«. Y ella decía: «Bien, un primo mucho más mayor que yo». Espartac ha hecho caso omiso al dardo: «No tiene nada a ver la edad, hay primos mucho más mayores también».

La locutora le ha dicho que todavía le guarda un poco de rencor porque pidió trabajo en su programa Enganchados y nunca le respondió: «Yo tendría unos 17 años y te envié un mensaje porque había intentado enviaros mi currículum de muchas maneras. Te hice un recital de todo lo que había hecho. Ni leíste el mensaje«. Él ha reconocido que le sabía mal: «Tengo la sensación que siempre he contestado mensajes de este tipo porque me imagino a mí de joven cuando tenía ganas de trabajar en TV3 y Catalunya Ràdio. Encontraría una falta de respeto que no me contestaran y me sabe muy mal que este mensaje me hubiera pasado por alto».

Espartac ha reconocido que quería ser presentador desde los 10 años: «Veía TV3 y me emocionaba al imaginarme que algún día podría trabajar allí. Si toda la vida has estado soñando una cosa, está bien recordar que lo hiciste porque la vida pasa. Hay días en los que siento que me hace pereza ir a trabajar y me fuerzo a recordar aquel Espartac pequeño que tenía ganas de entrar aquí. Esto hace que me cueste menos entrar a trabajar». Él entró en TV3 para hacer prácticas durante seis meses: «El día que acabaron aquellas prácticas, recuerdo que entré al coche y empecé a llorar con lágrimas de amor porque se había acabado. Me hacía tanta ilusión haber entrado… Fue muy intensa aquella época con Helena García Melero, con quien nos hicimos amigos enseguida. Pasó un tiempo y convocaron oposiciones, cuando me presenté».

Cuando Espartac hacía el tráfico, sin tener ni idea de las carreteras, le sorprendió que todo el mundo le preguntara al respeto como si fuera un especialista: «Hubo mucha gente, y me costó quitarme la etiqueta, que se creía que era Mosso d’Esquadra o de la Guardia Urbana porque hacía el tráfico. También ha habido gente que me ha preguntado por el tiempo al confundir tiempo y tráfico».

Espartac Peran, en La tarda de Catalunya Ràdio | Instagram

El presentador recuerda los primeros programas que hizo en TV3

Ya hace muchos años que presentó El Bocamoll , un concurso que empezó en 2007 en el que cree que experimentaba exactamente lo mismo que siente ahora Llucià Ferrer en el Atrapa’m : «Tú haces un concurso pensando que es para adultos, pero muchos niños y gente joven lo veía. Me sentía personaje del Super3 porque me paraban muchos niños. Conectas con los concursos estos tan blancos. Tengo mucha militancia en el catalán y creo que si todo lo haces desde la normalidad, todo es más normal. Creo que el catalán lo tenemos que defender siempre para que no se pierda, pero creo que en ningún caso está en un momento de perderse. A veces nos lo creemos porque somos muy catastrofistas. Si nos dicen que estáen la UCI debe de ser por algo, pero estoy convencido de que no es tan grave. Lo que pasa es que no tenemos que dejar la militancia».

En 2009 se puso al frente de Divendres con el Xavi Coral: «Creo que es el peor nombre que se ha escogido nunca para un programa porque despista mucho. Necesitábamos mucha a gente de la calle, quien no entendía que les dijéramos que el martes estaríamos en Solsona haciendo un programa cuando nos llamábamos Divendres . Quiero reivindicar todo el que hizo este programa para el país durante ocho años, creo que nunca más ningún programa ha hecho nada similar y es fuerte. Me alejo de mi ego, solo digo que vivir con la sociedad con esta intensidad… Hacíamos muy buena televisión en medio de una plaza y aquello es muy fuerte porque te puede pasar cualquier cosa y nunca pasó nada grave. Era una manera de hacer televisión muy limpia porque trabajábamos con gente real, era muy bonito. Hacíamos territorio y TV3 no lo tiene que dejar de hacer».

Espartac Peran opina sobre la imitación que hacían de él en el Polònia

Le han enseñado una imitación antigua que hicieron de él en el Polònia : «Para mí Xavi era un presentador imitado como presentador y ya está. Ahora bien, a mí me desgarraron de tal manera que era de todo menos yo. Creo que a todo el mundo le puede hacer gracia que lo imiten en el Polònia , pero imaginaos en el sofá de casa y ver que te están imitando en la televisión como si estuvieras loco, como si fueras homosexual y con una frase que repetían sin cesar, el Petons i petons . Aquel fue un año… La gente joven lo veía y cuando yo iba por la calle un poco triste y escuchaba que me decían aquello de Petons i petons no acababa de hacer gracia. Que te imiten, a veces, cuesta un poco».

«Hay imitaciones e imitaciones, pero si te insultan pues no está tan bien. Es diferente que te digan guapo a que te hagan quedar como un tonto. Admiración absoluta hacia el programa, pero que te imiten de una manera o de otra es muy diferente. Nunca llamé para decir que no me gustaba, pero sé que Xavi trucó Toni Soler para decirle que yo lo pasaba mal y le dijo que era normal«, añade.

Espartac ahora está centrado en el Atrapa’m si pots , un programa que llegará el próximo otoño con pruebas retocadas y un plató nuevo: «Este es un buen concurso y Llucià Ferrer es una bestia, porque hacer un concurso es de las cosas más difíciles: «Los catalanes somos de una manera en que la gente no se mueve, no ríen… Hay silencio en el plató, parece un cementerio porque los concursantes no quieren hacer el ridículo. La batalla que hace para intentar animar el plató no la sabe nadie», ha explicado.

¿Qué quiere hacer después? Dice que tiene ganas de volver a tener contacto con la gente y no descarta volver a presentar un programa: «Me he dedicado a presentar y quizás me volvéis a ver a televisión«.