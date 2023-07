Com si fos ahir acabarà la temporada divendres vinent, un 21 de juliol que estarà marcat en el calendari dels fans de l’exitosa sèrie dels migdies de TV3. La trama està interessant i fa pinta que el final serà impactant, d’aquells que fan parlar molt durant les següents setmanes. Hi ha ganes de saber què passarà amb la Noe i el Miquel, els qui ja avancem que viuran una situació complicada en els darrers episodis. La Cati i l’Agustí també seran protagonistes d’una trama que donarà joc, sobretot quan se sàpiga que ell vol plantejar una decisió.

El final de la temporada serà divendres, com dèiem, però amb una peculiaritat. La cadena confirma que l’últim capítol serà doble. Al migdia emetran el capítol de cada migdia com és habitual, amb la novetat que aquella nit hi haurà una emissió especial per acomiadar la sèrie per a aquesta temporada.

Divendres 21 de juliol, la sèrie de sobretaula arribarà al final de la sisena emissió amb un capítol trepidant que començarà a les deu de la nit. Què han anunciat? Asseguren que “un fet inesperat” trastocarà el futur de la colla d’amics, un titular que pot crear molta expectació.

Eduard Farelo anuncia que el final de temporada serà impactant

Un dels seus protagonistes, l’Eduard Farelo, ja deixava caure que els fans tindran teca en una entrevista recent al Planta Baixa. Què va dir? Es va mostrar molt convençut que agradarà molt el que han preparat: “Aquesta temporada tindrà un final molt potent, prepareu-vos. Sobretot aquells que sou seguidors ferotges de la sèrie, aquest és un final molt fort d’aquests que la gent marxarà de vacances impactada… Aneu-vos preparant perquè us ve una al damunt que no us l’espereu“.

Eduard Farelo parla de la vida privada a TV3

Pel que sembla, el capítol 1169 serà potent i deixarà amb ganes de nova temporada. Tots els fans queden avisats.