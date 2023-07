Shakira defensa les crítiques a Gerard Piqué: “He d’expressar com em sento”

Shakira ha tornat a la petita pantalla amb una entrevista potent per a la televisió americana. La cantant torna a pronunciar una bomba rere una altra sobre la separació de Gerard Piqué i la cançó cruel que va fer amb Bizarrap per criticar-los a ell i a Clara Chía.

El primer que ha volgut deixar clar és que va voler desfogar-se i que ho tornaria a fer: “Em van dir que canviés la lletra de la cançó, que no la publiqués perquè no sabien en què estava pensant. Doncs no. No soc una funcionària de les Nacions Unides ni una funcionària públic, soc una artista i he d’expressar-me; he d’expressar el que sento i com em sento. Aquesta llibertat d’expressió no és negociable“.

“El que no vaig pensar és que acabés sent un tema tan emblemàtic, això no m’ho imaginava. Aquestes cançons que he estat escrivint i compartint amb la gent són un reflex del meu món interior. Tinc els millors fans del món, em coneixen, em comprenen i m’acompanyen”, ha reconegut.

Assegura que no li ha estat fàcil arribar a ser la cantant exitosa que és actualment, però es mostra molt contenta: “Ha estat una de les grans benediccions que m’ha donat la vida. La vida m’ha tret coses, però he tingut un públic comprensiu i lleial de manera constant. És difícil trobar gent lleial, així que em sento afortunada”, diu en una altra clatellada indirecta a les infidelitats de l’ex.

Entrevista bomba de Shakira | Univisión

Shakira fa unes declaracions feministes en l’última entrevista

Considera que mai no s’havia sentit tan dona com ara: “Ara més que mai, després de tants desafiaments que m’han tocat viure, és quan més dona em sento i més entenc el significat de ser dona. Em sento representades en tantes dones també… Ja sé que hi ha moltes dones que se senten identificades amb mi, però el sentiment és recíproc. Em sento agermanada amb tantes dones que han passat el mateix que jo o situacions pitjors. La dona té tots els obstacles, però no ens quedem aquí. El més important no és queixar-se, sinó identificar quines són aquestes resistències i enfrontar-se a elles”.

Sneak peek of Shakira’s new interview on Univision’s Primer Impacto airing today at 5p/4c. pic.twitter.com/Ttp9STesWn — Shakira Radio Stats (@Shakira_Radio) July 13, 2023

Ser famosa comporta que no pugui tenir intimitat, de la mateixa manera que sap que moltes dones la segueixen i creu que això és una responsabilitat: “Aquesta és una cosa de la qual no em puc escapar i no puc evadir-me. Qualsevol persona pública té una influència sobre els altres i has de ser el doble de curós quan saps que hi ha gent que et segueix o que t’imita”.